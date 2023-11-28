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«Экскаватор что-то рыл»: в Новосибирске пробило трубу недалеко от Стрижей — видео со столбом воды

Инцидент произошел утром

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Автор видео говорит, что экскаватор проводил работы на участке

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В Новосибирске экскаватор повредил трубу недалеко от микрорайона Стрижи, воды хлынула столбом. Информация о случившемся появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как говорится в телеграм-канале, инцидент произошел сегодня утром, 28 ноября. Судя по опубликованным кадрам, на месте, откуда лилась вода, что-то копали. В посте указано, что трубу повредили недалеко от Краснояровского шоссе и микрорайона Стрижи.

— Экскаватор что-то рыл, рыл и свалил, — говорит автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В управляющей компании «Стрижи» сообщили НГС, что о случившемся не знают, НГС направил запрос в мэрию города. По данным карты отключения систем жизнеобеспечения на муниципальном портале, проблем в близлежащих районах с водой нет.

Недавно в общежитии на улице Твардовского, 8 в Первомайском районе Новосибирска прорвало батарею, кипятком залило несколько этажей.

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ТрубаВодаЭкскаватор
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