«Экскаватор что-то рыл»: в Новосибирске пробило трубу недалеко от Стрижей — видео со столбом воды

В Новосибирске экскаватор повредил трубу недалеко от микрорайона Стрижи, воды хлынула столбом. Информация о случившемся появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как говорится в телеграм-канале, инцидент произошел сегодня утром, 28 ноября. Судя по опубликованным кадрам, на месте, откуда лилась вода, что-то копали. В посте указано, что трубу повредили недалеко от Краснояровского шоссе и микрорайона Стрижи.
— Экскаватор что-то рыл, рыл и свалил, — говорит автор видео.
В управляющей компании «Стрижи» сообщили НГС, что о случившемся не знают, НГС направил запрос в мэрию города. По данным карты отключения систем жизнеобеспечения на муниципальном портале, проблем в близлежащих районах с водой нет.
Недавно в общежитии на улице Твардовского, 8 в Первомайском районе Новосибирска прорвало батарею, кипятком залило несколько этажей.