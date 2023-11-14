«Даже принес извинения»: новосибирец купил новые почтовые ящики в подъезд — старые он разрушил сам

В Первомайском районе Новосибирска молодой человек купил новые почтовые ящики для жильцов дома после того, как разрушил старые. Вечером 13 ноября в телеграм-канале «Моя Первомайка|Общение» появился пост о том, что молодой человек раскаялся в содеянном и выразил желание исправить ситуацию.
— Председательница совета дома Оксана Кошенова рассказала, что герой нашумевшего ролика связался с ней почти сразу после выхода в сеть новости. Он спрашивал, как ему искупить вину, где продаются такие ящики и даже принес извинения пострадавшим жителям, — сообщили в телеграм-канале.
13 ноября парень купил новую секцию с почтовыми ящиками, чтобы заменить ею те, которые ранее разрушил. Он передал секции совету дома. В телеграм-канале также отметили, что такие секции стоят около 3 тысяч рублей. Также уточняется, что у жителей дома нет претензий парню.
Происшествие случилось 8 ноября на улице Твардовского. Ролик, на котором парень разрушает почтовые ящики, опубликовали в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как молодой человек набросился на почтовые ящики и начал разбивать их и выворачивать.
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