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В новосибирских парках вандалы срезали 70 гортензий, обломали березы и вытоптали клумбу — фото

В дирекции городских парков отметили, что саженцы гибнут

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Сразу в нескольких новосибирских парках вандалы срезали цветы и вырвали ветки деревьев

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Сразу в нескольких парках Новосибирска вандалы срезали цветы, выкопали кусты и вытоптали клумбы. Об этом сообщает Telegram-канал городской мэрии.

По информации мэрии, в парке «Березовая роща» неизвестные выкопали кусты можжевельника рядом с фонтаном, розы и другие цветы, а также срезали ветки пурпурнолистных берез.

— Горе-садовники думают, что их действия пойдут на пользу, ставят растяжки на новых высадках. Но в итоге саженцы гибнут, так как травмируется еще не укрепленная корневая система, — говорится об инциденте с березами в Telegram-канале дирекции городских парков.

В парке «Михайловская набережная» вытоптали клумбу с лавандой, а в Центральном парке срезали более 70 веток гортензии.

В июле НГС писал о том, что сибирячка устроила фотосессию с цветами — ее заподозрили в том, что она сорвала их у Монумента Славы.

НовостиНовосибирскПаркБерезовая рощаВандалыМэрия
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