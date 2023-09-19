В новосибирских парках вандалы срезали 70 гортензий, обломали березы и вытоптали клумбу — фото

Сразу в нескольких парках Новосибирска вандалы срезали цветы, выкопали кусты и вытоптали клумбы. Об этом сообщает Telegram-канал городской мэрии.
По информации мэрии, в парке «Березовая роща» неизвестные выкопали кусты можжевельника рядом с фонтаном, розы и другие цветы, а также срезали ветки пурпурнолистных берез.
— Горе-садовники думают, что их действия пойдут на пользу, ставят растяжки на новых высадках. Но в итоге саженцы гибнут, так как травмируется еще не укрепленная корневая система, — говорится об инциденте с березами в Telegram-канале дирекции городских парков.
В парке «Михайловская набережная» вытоптали клумбу с лавандой, а в Центральном парке срезали более 70 веток гортензии.
В июле НГС писал о том, что сибирячка устроила фотосессию с цветами — ее заподозрили в том, что она сорвала их у Монумента Славы.