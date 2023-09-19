В новосибирских парках вандалы срезали 70 гортензий, обломали березы и вытоптали клумбу — фото

В парке «Михайловская набережная» вытоптали клумбу с лавандой, а в Центральном парке срезали более 70 веток гортензии.



В июле НГС писал о том, что сибирячка устроила фотосессию с цветами — ее заподозрили в том, что она сорвала их у Монумента Славы.

