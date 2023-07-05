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Сибирячка устроила фотосессию с цветами — ее заподозрили в том, что она сорвала их у Монумента Славы

Информация не подтвердилась, перед девушкой извинились

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Видео с фотосессией опубликовали в начале июля

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Жительница Новосибирска устроила фотосессию с пионами на Монументе Славы. После девушку заподозрили в том, что она сорвала цветы на клумбе у этого памятника. Сибирячка опровергла эту информацию. В мэрии и «Горзеленхозе» также заявили, что цветы у Монумента никто не срывал.

Видео опубликовало сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что девушка с большим букетом цветов позирует фотографу.

— Рядом посажены те же самые пионы. Это наводит на мысль, что цветы были сорваны, — говорилось в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Сибирячка заявила, что привезла пионы с дачи

Видео: «АСТ-54»

Позже в комментариях сибирячка, которая представилась героиней видео, написала, что принесла цветы с собой. В посте «АСТ-54» обновили информацию:

— Девушка сообщила, что цветы были привезены с дачи, а также приложила фотографию. Думаем, нам всем стоит извиниться перед девушкой за поспешные выводы.

Сама сибирячка, которая участвовала в фотосессии с пионами, отказалась общаться с журналистом НГС.

Корреспондент НГС обратился к вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой, чтобы выяснить, срывали ли пионы рядом с Монументом.

— Мои специалисты не докладывали о том, что на Монументе Славы сорваны пионы, — рассказала Анна Терешкова.

В «Горзеленхозе» также не смогли ответить, срывал ли кто-либо пионы.

— Впервые об этой истории слышим, — ответили в учреждении.

Наша редакция направила запрос в мэрию. Ответ на него пока не поступил.

За срыв цветов с клумбы предусмотрена административная или уголовная ответственность. Наказание определяется в зависимости от размера ущерба.

В конце июня в Новосибирске к празднованию 130-летия города на улице Ленина устроили фестиваль цветов. Во время празднования посетители разрушили часть украшений: прохожие вырвали цветы, а дети разбросали сено. Через несколько дней композиции восстановили.

НовосибирскПроисшествиеМэрия НовосибирскаВидеоПионы
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