Сибирячка устроила фотосессию с цветами — ее заподозрили в том, что она сорвала их у Монумента Славы

Жительница Новосибирска устроила фотосессию с пионами на Монументе Славы. После девушку заподозрили в том, что она сорвала цветы на клумбе у этого памятника. Сибирячка опровергла эту информацию. В мэрии и «Горзеленхозе» также заявили, что цветы у Монумента никто не срывал.
Видео опубликовало сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что девушка с большим букетом цветов позирует фотографу.
— Рядом посажены те же самые пионы. Это наводит на мысль, что цветы были сорваны, — говорилось в сообщении.
Позже в комментариях сибирячка, которая представилась героиней видео, написала, что принесла цветы с собой. В посте «АСТ-54» обновили информацию:
— Девушка сообщила, что цветы были привезены с дачи, а также приложила фотографию. Думаем, нам всем стоит извиниться перед девушкой за поспешные выводы.
Сама сибирячка, которая участвовала в фотосессии с пионами, отказалась общаться с журналистом НГС.
Корреспондент НГС обратился к вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой, чтобы выяснить, срывали ли пионы рядом с Монументом.
— Мои специалисты не докладывали о том, что на Монументе Славы сорваны пионы, — рассказала Анна Терешкова.
В «Горзеленхозе» также не смогли ответить, срывал ли кто-либо пионы.
— Впервые об этой истории слышим, — ответили в учреждении.
Наша редакция направила запрос в мэрию. Ответ на него пока не поступил.
За срыв цветов с клумбы предусмотрена административная или уголовная ответственность. Наказание определяется в зависимости от размера ущерба.
В конце июня в Новосибирске к празднованию 130-летия города на улице Ленина устроили фестиваль цветов. Во время празднования посетители разрушили часть украшений: прохожие вырвали цветы, а дети разбросали сено. Через несколько дней композиции восстановили.