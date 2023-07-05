Сибирячка устроила фотосессию с цветами — ее заподозрили в том, что она сорвала их у Монумента Славы

Жительница Новосибирска устроила фотосессию с пионами на Монументе Славы. После девушку заподозрили в том, что она сорвала цветы на клумбе у этого памятника. Сибирячка опровергла эту информацию. В мэрии и «Горзеленхозе» также заявили, что цветы у Монумента никто не срывал.

