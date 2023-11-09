«Придется жить явно хуже»: в ФАС придумали, как еще больше повысить цены на электричество

Как это будет работать

В Минстрое и Минэкономразвития после повышения тарифов в декабре 2022 года говорили о том, что индексация проходит «значительно ниже инфляции». Соответственно, и тарифы на электроэнергию находятся «ниже экономически обоснованного уровня». Недостающую часть бюджету возмещают с помощью перекрестного субсидирования от промышленных предприятий — предельный уровень этой субсидии устанавливается каждым регионом самостоятельно.

Кроме того, сама идея установить тариф на электроэнергию в зависимости от объемов потребления не нова — регионы получили право на это еще с конца 2021 года. Правда, правом пока не воспользовался практически никто. Дифференцированные тарифы ввели только в Кузбассе — на разных территориях региона плата за коммуналку увеличивалась по-разному. Как сообщали NGS42.RU в кузбасской региональной энергетической комиссии, это связано с тем, что в некоторых городах жители вносили только часть платы за коммуналку, а другая компенсировалась за счет городского бюджета. Власти решили снизить нагрузку на местную казну и постепенно уходить от такой практики. Таким образом, на тех территориях, где дотации из бюджета были наиболее крупными, плата за коммуналку повысилась в большем объеме.