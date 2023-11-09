«Придется жить явно хуже»: в ФАС придумали, как еще больше повысить цены на электричество

Давно не было новостей о повышении тарифов на ЖКХ? Это исправила ФАС, которая предлагает с 1 января следующего года установить регионам новый тариф на электричество. Как заявили в пресс-службе ведомства, он будет различаться по объемам потребления: чем больше используется электричество, тем выше тариф. Разбираемся, зачем нужна эта идея, насколько возможно ее реализовать и как изменятся от этого цены в наших платежках.
Как это будет работать
В Минстрое и Минэкономразвития после повышения тарифов в декабре 2022 года говорили о том, что индексация проходит «значительно ниже инфляции». Соответственно, и тарифы на электроэнергию находятся «ниже экономически обоснованного уровня». Недостающую часть бюджету возмещают с помощью перекрестного субсидирования от промышленных предприятий — предельный уровень этой субсидии устанавливается каждым регионом самостоятельно.
Кроме того, сама идея установить тариф на электроэнергию в зависимости от объемов потребления не нова — регионы получили право на это еще с конца 2021 года. Правда, правом пока не воспользовался практически никто. Дифференцированные тарифы ввели только в Кузбассе — на разных территориях региона плата за коммуналку увеличивалась по-разному. Как сообщали NGS42.RU в кузбасской региональной энергетической комиссии, это связано с тем, что в некоторых городах жители вносили только часть платы за коммуналку, а другая компенсировалась за счет городского бюджета. Власти решили снизить нагрузку на местную казну и постепенно уходить от такой практики. Таким образом, на тех территориях, где дотации из бюджета были наиболее крупными, плата за коммуналку повысилась в большем объеме.
В ФАС предложили сохранить механизм перекрестного субсидирования на 2024 год, а в качестве обязательного условия для его действия установить дифференцированный по объемам потребления тариф на электричество — проще говоря, социальную норму потребления. Таким образом, платить больше будут именно те, кто потребляет больше электроэнергии. По мнению ФАС, это поможет снизить размеры субсидий от предприятий и бороться с «серым» майнингом. Также в пресс-службе ведомства сообщили, что тарифы будут устанавливать с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость будут устанавливать региональные тарифные органы.
Зачем это нужно
Первые попытки ввести социальные нормы пользования электроэнергией правительство предпринимало еще около 10 лет назад. Тогда эксперимент распространился на несколько регионов, и, по словам замглавы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, показал полную неэффективность.
— Потому что если нормы маленькие, то они тяжким грузом ложатся на плечи населения, особенно на самые бедные слои, в том числе многодетные семьи и тех, кто находится постоянно дома. А если нормы велики, то они не дают эффекта, — уточнила депутат «Парламентской газете».
О том, что эта идея провалилась, рассказал и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
— Идея не прошла из-за очевидной антисоциальности. Сейчас экономическая ситуация хуже, чем несколько лет назад. Основные лоббисты этой идеи — российские энергокомпании — столкнулись с серьезными сложностями на внешних рынках, сократилась экспортная выручка и потребление энергии за рубежом. Для выживания, а также потому, что эти предприятия являются основой экономического планирования, их переориентировали на внутренний рынок, — заявил Константин Крохин.
Светлана Разворотнева не уверена в том, что бизнес на самом деле серьезно финансирует платы населения — по ее мнению, эти заявления далеки от реальности.
— Промышленное потребление электроэнергии — это процентов 70–80. Соответственно, население — это гораздо меньше. И усмотреть тут серьезную нагрузку на бизнес сложно. Да, в новых регионах это актуально, но в «старой России» эти проблемы можно было бы решать другими методами. Например, оптимизируя расходы электроэнергетиков по всей цепочке, — отметила замглавы комитета.
— Для чего это делается? Для того чтобы увеличить плату на электроэнергию, — рассудил Константин Крохин. — Пострадают прежде всего малоимущие, небогатые слои населения. Им придется изменить образ жизни, сократить потребление электроэнергии, например отказаться от бытовой техники: кондиционеров, кипятильников, чайников, пылесосов. Только лампочка Ильича. Освещение и холодильник. Им придется жить либо явно хуже, чем сейчас (или чем другие люди), либо платить больше, но отказываться от чего-то другого. Например, от культурной программы: походов в театр, учебы, книжку купить. В любом случае это негативные изменения, ухудшающие образ жизни.
По словам эксперта, решение по тарифам в данной ситуации будет за правительством, и есть большая вероятность, что оно будет положительным:
— Учитывая, что информационная подготовка в СМИ началась за два месяца до события, я думаю, что у правительства всё получится. Депутаты одобряют идею, хоть и частично, потихоньку, с условиями. Будут опросы населения, в том числе закрытые. Исходя из настроения, правительство чисто политически примет решение, вводить эту систему или нет. Это последний оплот социальности в сфере ЖКХ, и если этот тариф повысят, это повлечет за собой необратимые процессы. Кошельки жителей постепенно опустошаются, доходы снижаются. Если при этом еще и вырастут тарифы, это вызовет крайне негативные последствия и крайне негативное восприятие такого решения.
Светлана Разворотнева отметила, что в энергетической системе есть разделение на три составляющие: генерацию, передачу электричества на расстояние и сбыт. У каждого из них свои тарифы, свой менеджмент и «свои накрутки». По словам депутата, нужно разобраться, насколько всё эффективно устроено в этой сфере. Что касается проблем с незаконным майнингом, то бороться с серыми схемами Разворотнева предлагает точечно, привлекая полицию.
— Нет смысла ответственность за беду, которая существует у нас только в нескольких регионах, перевешивать на всех потребителей, — подытожила депутат.
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