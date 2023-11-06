«Живем, как на вулкане»: лестница обвалилась в доме на Танковой — вместо нее поставили деревянную доску. Фото

В Новосибирске в жилом пятиэтажном доме частично обвалилась лестница. Информация об инциденте появилась в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». В сообщении указано, что конструкция обвалилась в доме №45 по улице Танковой.
— Жителям ничего не сообщают, живём, как на вулкане, — указано в сообщении.
Уточняется, что обвал произошел в первом подъезде жилого здания в воскресенье, 5 ноября. Управляющей компанией дома выступает ООО УК «Доверие». НГС позвонил в аварийную службу организации, специалисты сообщили, что лестницу восстановили.
— Там уже все восстановлено на железную металлоконструкцию. (Обвал произошел, — прим.ред) в первом подъезде на первом этаже, работы произведены сегодня с утра, закончены где-то в 14:30 часов, — уточнил сотрудник аварийной службы УК Константин.
По данным «Контур.Фокуса», ООО УК «Доверие» образовали в 2013 году, учредителями организации выступают Сергей Старчиков и Владимир Симонов. На конец 2022 году выручка компании составила 15,2 миллиона рублей. Соучредители также числятся совладельцами ООО УК «Сибирь». На сайте компании «Доверие» уточняется, что организация управляет 10 домами на улицах Танковая, Народная, Новая Заря, Дуси-Ковальчук и других.
Специалист сообщил, что инцидент произошел примерно в 20:00 5 ноября, деревянную лестницу на месте бетонной после обвала установила управляющая компания. Он также уточнил причины произошедшего.
— Длинная история. Первый этаж и подвальное помещение в свое время были в собственности у магазина. Они обанкротились, это все годами стояло, а затем появился новый собственник, — сказал специалист. —Лестничный марш перенесли в это помещение, убрали спуск в подвал, а с той стороны поставили. Здесь засыпали землей, которая дала просадку. Кирпичная кладка не выдержала веса и упала.
В августе с балкона жилого дома обвалилась штукатурка. Инцидент произошел на улице Большевистской.