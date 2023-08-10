«Хорошо, что не по голове»: в Новосибирске у балкона многоэтажки обвалилась штукатурка

В Новосибирске в четверг, 10 августа, штукатурка обвалилась с балкона жилого дома на улице Большевистской, 48. Местные жители рассказали об этом в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Судя по фотографиям, строительный мусор засыпал пешеходную дорожку возле входа в офисное здание, расположенное в доме. Также на снимках видно, что под одним из балконов обвалился квадратный участок штукатурки и бетона, под другим — целый угол.
— Хорошо, что не по голове, — отметил автор публикации, пожелавший остаться анонимным.
В ЖЭУ, обслуживающем этот дом, корреспонденту НГС сообщили, что им уже поступали жалобы по поводу разрушенных фрагментов балкона. Жильцам посоветовали обращаться по поводу обвалившейся штукатурки в управляющую компанию, так как они этим не занимаются.
Директор по работе с населением управляющей компании «УКЖХ Октябрьского района» Леонтий Заливакин в беседе с корреспондентом НГС заявил, что в УК о проблеме знают и уже предпринимают меры.
— Уже на месте работает вызванная бригада альпинистов. Они отбивают штукатурку, которая отошла. Ну и после этого подмажем эти места, чтобы предотвратить дальнейшее осыпание, — сообщил Леонтий Заливакин.
При этом директор сказал, что жильцам нужно будет в ближайшее время принимать решение по текущему ремонту либо нужно будет ремонтировать весь фасад.
Сейчас, по его словам, опасную территорию оградили, место, от которого отвалилась штукатурка, замазали. Ремонт продолжается.
Ранее НГС писал о том, что в Стоквартирном доме в Новосибирске не смогли отремонтировать обвалившийся фасад. Среди причин назвали кондиционеры и трещины.