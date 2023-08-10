«Хорошо, что не по голове»: в Новосибирске у балкона многоэтажки обвалилась штукатурка

— Хорошо, что не по голове, — отметил автор публикации, пожелавший остаться анонимным.



В ЖЭУ, обслуживающем этот дом, корреспонденту НГС сообщили, что им уже поступали жалобы по поводу разрушенных фрагментов балкона. Жильцам посоветовали обращаться по поводу обвалившейся штукатурки в управляющую компанию, так как они этим не занимаются.