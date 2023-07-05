Кондиционеры и трещины: что еще помешало отремонтировать обваливающийся фасад Стоквартирного дома

— Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации штукатурки по кирпичу для жилых зданий составляет 30 лет, и по состоянию на 05.07.2023 минимальной срок не истек, — отметили в мэрии в ответ на запрос НГС.



Тем не менее, власти планировали сделать капремонт еще в 2021–2022 годах, но этого не случилось. Как уточнили в мэрии, причиной стали трещины в здании и кондиционеры жильцов.