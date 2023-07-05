freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 89.55
eur 97.74
Тема дняСибирячка попала в «черный список» на рынке
Все новости
Все новости

Кондиционеры и трещины: что еще помешало отремонтировать обваливающийся фасад Стоквартирного дома

Мэрия рассказала, когда ремонт был последний раз

234

Сейчас части фасада падают вниз

Поделиться

Мэрия Новосибирска объяснила, почему не был повторно сделан ремонт Стоквартирного дома, с фасада которого недавно осыпались камни. В прошлый раз ремонт проходил в период с 1998–2005 годы.

— Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации штукатурки по кирпичу для жилых зданий составляет 30 лет, и по состоянию на 05.07.2023 минимальной срок не истек, — отметили в мэрии в ответ на запрос НГС.

Тем не менее, власти планировали сделать капремонт еще в 2021–2022 годах, но этого не случилось. Как уточнили в мэрии, причиной стали трещины в здании и кондиционеры жильцов.

Дом должны были отремонтировать в 2021–2022 годах

Дом должны были отремонтировать в 2021–2022 годах

Поделиться

Согласно требованиям Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, чтобы передать дом под капремонт, нужно демонтировать элементы, изменяющие предмет охраны — кондиционеры, вывески, наружную рекламу, остекление балконов.

Пока обваливающиеся части фасада прикрывают сеткой

Пока обваливающиеся части фасада прикрывают сеткой

Поделиться

Кроме того, в несущих конструкциях дома нашли глубокие трещины. Теперь их необходимо обследовать, без этого проведение ремонта нецелесообразно.

— До начала проведения капитального ремонта, управляющая организация, в управлении которой находится МКД, должна своевременно проводить мероприятия по предотвращению последующего разрушения участков фасада, имеющих дефекты, а при необходимости и устранению дефектов, — добавили в мэрии.

На месте отвалившейся штукатурки виднеются кирпичи

На месте отвалившейся штукатурки виднеются кирпичи

Поделиться

Стоквартирный дом — памятник архитектуры федерального значения, яркий пример постконструктивистских неоклассических поисков в архитектуре 1930-х годов. Построен по проекту архитектора А. Д. Крячкова при участии архитектора В. С. Масленникова. На выставке в Париже проект в 1937 году получил сразу три престижные награды: диплом I степени, золотую медаль и Гран-при.

В апреле 2023 года НГС побывал внутри дома и поговорил с жителями, уже тогда они жаловались на падающую на головы штукатурку. Тогда же собственники написали обращение в прокуратуру из-за непроведения работ по капремонту. На прошлой неделе фасад в очередной раз обвалился.

По теме

Мэрия НовосибирскаГЖИКапремонт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter