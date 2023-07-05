Кондиционеры и трещины: что еще помешало отремонтировать обваливающийся фасад Стоквартирного дома

Мэрия Новосибирска объяснила, почему не был повторно сделан ремонт Стоквартирного дома, с фасада которого недавно осыпались камни. В прошлый раз ремонт проходил в период с 1998–2005 годы.
— Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации штукатурки по кирпичу для жилых зданий составляет 30 лет, и по состоянию на 05.07.2023 минимальной срок не истек, — отметили в мэрии в ответ на запрос НГС.
Тем не менее, власти планировали сделать капремонт еще в 2021–2022 годах, но этого не случилось. Как уточнили в мэрии, причиной стали трещины в здании и кондиционеры жильцов.
Согласно требованиям Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, чтобы передать дом под капремонт, нужно демонтировать элементы, изменяющие предмет охраны — кондиционеры, вывески, наружную рекламу, остекление балконов.
Кроме того, в несущих конструкциях дома нашли глубокие трещины. Теперь их необходимо обследовать, без этого проведение ремонта нецелесообразно.
— До начала проведения капитального ремонта, управляющая организация, в управлении которой находится МКД, должна своевременно проводить мероприятия по предотвращению последующего разрушения участков фасада, имеющих дефекты, а при необходимости и устранению дефектов, — добавили в мэрии.
Стоквартирный дом — памятник архитектуры федерального значения, яркий пример постконструктивистских неоклассических поисков в архитектуре 1930-х годов. Построен по проекту архитектора А. Д. Крячкова при участии архитектора В. С. Масленникова. На выставке в Париже проект в 1937 году получил сразу три престижные награды: диплом I степени, золотую медаль и Гран-при.
В апреле 2023 года НГС побывал внутри дома и поговорил с жителями, уже тогда они жаловались на падающую на головы штукатурку. Тогда же собственники написали обращение в прокуратуру из-за непроведения работ по капремонту. На прошлой неделе фасад в очередной раз обвалился.