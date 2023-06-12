Компенсации на оплату ЖКХ хотят выдавать по-новому. Кто их получит?

C 1 июля начнет работать единый подход по выдаче компенсаций на оплату ЖКХ — постановление об этом подписало правительство. Новые правила будут действовать для федеральных льготников, компенсации для которых предоставляют из федерального бюджета. Изменится ли что-то после того, как заработает единый подход, и кто входит в категорию федеральных льготников?
Как будет работать единый подход
Единые подходы по выдаче компенсаций на оплату ЖКХ будут действовать для федеральных льготников. В их число входят:
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей, герои Советского Союза, герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей (полностью не платят за жилье и ЖКХ, скидка составляет 100%);
- участники Великой Отечественной войны (в том числе и те, кто работал в тылу), чернобыльцы и их вдовы, ветераны боевых действий и инвалиды войны, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, жители блокадного Ленинграда (компенсация 50%);
- педагоги, руководители, их заместители, руководители структурных подразделений и их заместители в сельских школах и другие бюджетники (компенсация — 12 тысяч рублей в месяц, имеют на нее право при условии, что живут и работают по трудовому договору в селах, деревнях или поселках городского типа).
Компенсация по оплате ЖКУ для таких граждан предоставляется из федерального бюджета. Согласно новому документу, заявление на компенсацию можно подать через портал госуслуг, МФЦ или же лично обратиться в органы соцзащиты. Вместе с заявлением нужно предоставить документы на жилье, при необходимости — решение суда о том, находятся ли на иждивении дети до 18 лет, а также сведения об очном обучении детей. Общий перечень необходимых документов состоит из 25 пунктов, но большую часть запрашивают у других ведомств в электронной форме.
Субсидия на оплату услуг ЖКХ — это компенсация части стоимости услуг: гражданин платит как обычно, а государство возвращает ему часть денег.
Рассмотреть заявление и принять решение о выдаче компенсации обязаны в течение 10 дней. Вот что может послужить основанием для отказа:
- если предоставлены документы, противоречащие сведениям, полученным во время межведомственного взаимодействия;
- если заявитель не подходит ни под одну из категорий, имеющих право на услугу;
- если у заявителя есть подтвержденная судебная задолженность по оплате ЖКХ не более чем за три последних года;
- если заявитель уже получает такие услуги.
В постановлении также отмечено, что россияне, иностранцы и лица без гражданства, которые с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года постоянно жили на территории ДНР и ЛНР, и те, кто с 24 февраля по 29 сентября 2022 года постоянно жили в Запорожской и Херсонской областях, могут подать документы, составленные на украинском языке.
Региональные и муниципальные власти могут при назначении поддержки из своих бюджетов устанавливать дополнительные требования для предоставления помощи.
А что-то новое есть?
Эксперт в сфере ЖКХ Константин Крохин отметил, что у нового порядка нет никаких отличий от того, что был предусмотрен ранее. По его словам, единый подход — процедурный документ, направленный на защиту прав льготников, чтобы они могли знать, по каким правилам проходит выдача субсидии. В случае нарушений льготники смогут сослаться на этот документ, чтобы восстановить свои права.
— Само утверждение стандарта является новеллой: прописаны правила предоставления документов, перечни этих документов, порядок принятия решения, порядок обжалования, дополнительного предоставления документов и так далее. Ничего нового этот стандарт сам по себе не несет, он просто утвержден на федеральном уровне, которому должны соответствовать все региональные органы власти, работающие с населением, — объяснил Константин Крохин.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
По словам эксперта, для создания этого стандарта был и еще один повод — скорее всего, некоторые регионы плохо работали с субсидиями и льготами, был определенный произвол.
— Полагаю, что цель стандарта была как раз в этом — чтобы люди, которые столкнулись с черствостью, равнодушием или произволом, могли сослаться на этот стандарт, обратиться в суд или прокуратуру и на основании нарушения рассмотрения процедуры его вопроса мог бы обжаловать действия (или бездействие) этих лиц, — заключил Константин Крохин.
Об этом же сказал и исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов:
— Зачастую возникали ситуации, когда в одном регионе компенсацию предоставляют по одним правилам, в другом — по другим. Вместе с тем очевидно, что в едином государстве люди должны получать соцзащиту по единому стандарту. В каком бы месте нашей большой страны ни жил человек, он вправе надеяться, что защищен государством в равной степени со всеми.
Единственное изменение, которое ожидали от этого стандарта, по словам Константина Крохина, — отмена обязательного требования по отсутствию долгов для того, чтобы получить компенсацию.
— Этого не произошло, и новый стандарт также подразумевает отказ в предоставлении помощи, если у человека есть долг, подтвержденный решением суда. Поэтому никаких серьезных изменений по содержанию в стандарте нет, а по процедуре есть — появилась возможность ссылаться на этот стандарт, — подытожил эксперт.
Кому еще (и как) компенсируют оплату ЖКХ
Россияне, у которых суммарный платеж за коммуналку превысит региональный норматив расходов на ЖКХ, могут обратиться за субсидией на оплату этих услуг. Размер субсидии варьируется в зависимости от региона — нормативы расходов на ЖКУ могут быть ниже в каждом регионе.
За такой субсидией нужно обращаться в управление социальной защиты по месту жительства — прийти можно лично (в МФЦ, центр жилищных субсидий или соцзащиту) или направить заявление через портал «Госуслуги». Оформить субсидию могут не только собственники жилья, но и квартиросъемщики — при условии, что имеют постоянную регистрацию. Субсидия назначается на 6 месяцев, потому нужно подавать новое заявление. Если подать документы с
Кроме того, регионы сами устанавливают льготы по тарифу на газ для пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот и других категорий.
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