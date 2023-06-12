Компенсации на оплату ЖКХ хотят выдавать по-новому. Кто их получит?

В постановлении также отмечено, что россияне, иностранцы и лица без гражданства, которые с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года постоянно жили на территории ДНР и ЛНР, и те, кто с 24 февраля по 29 сентября 2022 года постоянно жили в Запорожской и Херсонской областях, могут подать документы, составленные на украинском языке.



Региональные и муниципальные власти могут при назначении поддержки из своих бюджетов устанавливать дополнительные требования для предоставления помощи.



А что-то новое есть?

Эксперт в сфере ЖКХ Константин Крохин отметил, что у нового порядка нет никаких отличий от того, что был предусмотрен ранее. По его словам, единый подход — процедурный документ, направленный на защиту прав льготников, чтобы они могли знать, по каким правилам проходит выдача субсидии. В случае нарушений льготники смогут сослаться на этот документ, чтобы восстановить свои права.