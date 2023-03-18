Время сажать картофель и ягоды: лунный календарь садовода на апрель 2023 года

Неблагоприятные дни в апреле

2023-го

для посева, посадки и пересадки

Для вычисления неблагоприятных дней, когда лучше даже не задумываться о садовых работах, в ход идут знаки зодиака и состояние луны.



Неплодородными знаками считаются Водолей, Овен, Лев. Стрелец с Близнецами — малопродуктивные знаки. Дева, Весы, Козерог — знаки средней плодородности. А вот плодородные знаки — Рыбы, Телец, Рак. Кроме того, нужно учитывать, что работать с растениями не рекомендуется в новолуние и в полнолуние.

