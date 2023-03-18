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Время сажать картофель и ягоды: лунный календарь садовода на апрель 2023 года

В апреле есть всего несколько дней, когда лучше в саду ничего не делать

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Апрель — самое время положить клубни картофеля для проращивания. Делать это лучше на свету — чтобы побеги не вытянулись

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Вот садоводы и дождались горячей поры! Самое время обустраивать грядки, брать в руки рассаду и потихоньку переносить ее на постоянное место жительства. В этом деле, конечно, стоит ориентироваться на погоду — вдруг заморозки на носу. Но во многом может помочь и лунный календарь, верный друг каждого садовода и огородника. Мы заглянули в него и узнали, когда в апреле сажать овощи и цветы, а когда лучше отдыхать и ни к чему не прикасаться.

Неблагоприятные дни в апреле

2023-го

для посева, посадки и пересадки

Для вычисления неблагоприятных дней, когда лучше даже не задумываться о садовых работах, в ход идут знаки зодиака и состояние луны.

Неплодородными знаками считаются Водолей, Овен, Лев. Стрелец с Близнецами — малопродуктивные знаки. Дева, Весы, Козерог — знаки средней плодородности. А вот плодородные знаки — Рыбы, Телец, Рак. Кроме того, нужно учитывать, что работать с растениями не рекомендуется в новолуние и в полнолуние.

Отсюда и получается список дней, когда садовые работы противопоказаны. В апреле 2023-го года их не так много: 15 апреля лунный календарь называет нежелательным днем, а 19-е и 20-е — самыми неблагоприятными. В это время лучше заняться домашними заботами, не прикасаясь к посадкам.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле 2023 года

Любителям цветов особенно запоминать ничего не придется. В апреле 2023 года есть всего семь дней, благоприятных для посева, посадки и пересадки цветов. Это 3, 4, 5, 7, 23, 24 и 30 апреля. Спланируйте свои садовые работы так, чтобы уложиться в это время, и вас ждут очень цветочные лето и осень.

Благоприятные посадочные дни в апреле

2023 года

Согласовывая свои действия с лунным календарем, важно помнить, что на этапе убывания подготавливают к высадке культуры, у которых важна подземная часть (корневища, луковицы, клубни), и занимаются процедурами, направленными на ограничение и сдерживание. Возрастающая луна — самое время для растений, дающих плоды над землей.

Лучшие дни апреля для посадок

Лучшие дни апреля для посадок

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Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2023 года

Весна — лучшее время для борьбы с паразитами. Проверенный способ в случае с вредителями, зимующими на растениях (тля, галлицы, щитовки, почковая моль, пилильщик) — поливать кусты кипятком или горячей водой. После такого приема у спящих паразитов, их яиц и коконов, а также у споров мучнистой росы и других грибковых болезней просто не останется шанса на выживание.

Горячей водой кусты обрабатывают, когда снег вокруг них уже сошел, но почки еще не распустились. Обрабатывают именно весной, а не осенью. Осенью горячая вода не достигнет своей цели, например, почковые клещи к осени накрываются плотной коркой, а значит, горячая вода им не страшна.

Кипятком кусты поливают в сухую безветренную погоду, равномерно и тщательно обливая ветви кустов черной и красной смородины, крыжовника, малины и других ягод. Количество воды для обработки греют из расчета: одна лейка на один большой куст. Температура горячей воды: 55–65 °C для кустов малины; 80–85 °C — для остальных ягодных кустарников.

Когда в апреле лучше заниматься садовыми работами

Когда в апреле лучше заниматься садовыми работами

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В апреле самое время также пробороновать почву. Как только она подсохнет, разбейте граблями комья земли. Так вы и участок выровняете, и сохранность влаги в почве обеспечите — для будущих посевов и посадок.

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Садовый сезон только начался, а у нас уже накопилось для вас немало инструкций. Одна полезней другой:

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