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Тема дняПотоп в подъезде на Крашенинникова
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Вода капает с потолка и бежит по лестнице: потоп в подъезде многоквартирного дома сняли на видео

По словам очевидцев, в одной из квартир на третьем этаже прорвало трубу

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Автор видео жалуется на местную управляющую компанию, что они не торопятся устранять течь

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В воскресенье, 27 ноября, в многоквартирном доме по адресу Крашенинникова, 4 водой затопило подъезд. Видео с потопа очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что вода льется с потолка через все лестничные проемы до первого этажа. Автор поста пояснил, что прорвало трубу в квартире на третьем этаже.

— Звоним в управляющую компанию, они отвечают, что слесарь на вызове, как освободится, приедет на место, — комментирует видео автор поста.

В службе жизнеобеспечения города «051» НГС подтвердили, что по данному адресу действительно произошел прорыв воды. В службе отметили, что на место потопа будет направлена рабочая бригада.

Ранее подземную парковку в торгово-развлекательном центре «Ройял парк» затопило водой.

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