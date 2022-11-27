Вода капает с потолка и бежит по лестнице: потоп в подъезде многоквартирного дома сняли на видео

В воскресенье, 27 ноября, в многоквартирном доме по адресу Крашенинникова, 4 водой затопило подъезд. Видео с потопа очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, что вода льется с потолка через все лестничные проемы до первого этажа. Автор поста пояснил, что прорвало трубу в квартире на третьем этаже.
— Звоним в управляющую компанию, они отвечают, что слесарь на вызове, как освободится, приедет на место, — комментирует видео автор поста.
В службе жизнеобеспечения города «051» НГС подтвердили, что по данному адресу действительно произошел прорыв воды. В службе отметили, что на место потопа будет направлена рабочая бригада.
Ранее подземную парковку в торгово-развлекательном центре «Ройял парк» затопило водой.