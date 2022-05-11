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Отопительный сезон завершился в Новосибирске

Уже завтра в городе начнутся испытания

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По словам мэра, отключить отопление позволяет теплая погода

По словам мэра, отключить отопление позволяет теплая погода

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Сегодня, 11 мая, в Новосибирске закончится отопительный сезон. Об этом на прошлой неделе сообщил мэр города Анатолий Локоть.

— Подписал документ о прекращении отопительного сезона в Новосибирске с 11 мая. Полностью соответствует температурный режим, устанавливается теплая погода, — заявил глава города во время пресс-конференции 5 мая.

Уже завтра, 12 мая, в городе начнутся испытания теплосетей. Здесь мы публиковали график отключений. Уже в мае воду отключат в нескольких районах города.

На этой неделе в Новосибирске ожидается теплая погода — к концу недели воздух может прогреться до +26 градусов. Здесь мы публиковали подробный прогноз.

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