Отопительный сезон завершился в Новосибирске
Уже завтра в городе начнутся испытания
Сегодня, 11 мая, в Новосибирске закончится отопительный сезон. Об этом на прошлой неделе сообщил мэр города Анатолий Локоть.
— Подписал документ о прекращении отопительного сезона в Новосибирске с
Уже завтра, 12 мая, в городе начнутся испытания теплосетей. Здесь мы публиковали график отключений. Уже в мае воду отключат в нескольких районах города.
На этой неделе в Новосибирске ожидается теплая погода — к концу недели воздух может прогреться до +26 градусов. Здесь мы публиковали подробный прогноз.