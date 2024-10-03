«Это не приговор»: история сибирячки, создавшей проект помощи больным деменцией

Алена Ковешникова создала проект «ПроДеменция», чтобы поддержать людей с деменцией и их семьи. История началась с личного опыта ухода за бабушкой с болезнью Альцгеймера, с которой Алена и ее близкие столкнулись около 10 лет назад.
В России более 2 миллионов зарегистрированных пациентов с деменцией, и болезнь Альцгеймера — одно из ее проявлений. Лекарств, которые полностью излечивают это заболевание, пока не существует. Уход за родственником с деменцией часто становится длительным и эмоционально выматывающим процессом, что Алена испытала на себе.
Проект «ПроДеменция» направлен на то, чтобы помочь людям лучше понять это заболевание, узнать о профилактике и способах улучшения качества жизни больных и их семей. На базе проекта работает интернет-магазин, где можно приобрести товары, облегчающие жизнь людям с деменцией на ранней стадии, помогая им дольше сохранять самостоятельность.
Алена признается, что вначале было непросто. После смерти дедушки у бабушки стали проявляться первые признаки болезни: она забывала недавние события, но семья списывала это на возраст. Постепенно стало понятно, что это не просто старческие изменения. Уход за бабушкой оказался трудным испытанием — физически, эмоционально и финансово. Алена ощущала, как накапливается усталость, эмоциональное выгорание и напряжение в отношениях.
Чтобы найти способы помочь бабушке и сохранить любовь к ней, Алена начала искать информацию об уходе за больными деменцией. В Америке она нашла много источников поддержки: ассоциации, фонды, которые помогли ей понять, что принятие диагноза — это первый и важный шаг. Она осознала, что нельзя требовать от больного прежнего поведения, потому что болезнь изменила его восприятие мира.
Проект Алены «ПроДеменция» посвящен ее бабушке, которая подарила ей счастливые воспоминания детства. Главная цель — помочь семьям, столкнувшимся с деменцией, пройти этот сложный путь с пониманием и любовью, сохранив теплые отношения с близкими.