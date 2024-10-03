«Это не приговор»: история сибирячки, создавшей проект помощи больным деменцией

В России более 2 миллионов зарегистрированных пациентов с деменцией Источник: NGS.RU











Алена Ковешникова создала проект «ПроДеменция», чтобы поддержать людей с деменцией и их семьи. История началась с личного опыта ухода за бабушкой с болезнью Альцгеймера, с которой Алена и ее близкие столкнулись около 10 лет назад.

В России более 2 миллионов зарегистрированных пациентов с деменцией, и болезнь Альцгеймера — одно из ее проявлений. Лекарств, которые полностью излечивают это заболевание, пока не существует. Уход за родственником с деменцией часто становится длительным и эмоционально выматывающим процессом, что Алена испытала на себе.

На базе проекта работает интернет-магазин, где можно приобрести товары, облегчающие жизнь людям с деменцией на ранней стадии Источник: NGS.RU

Проект «ПроДеменция» направлен на то, чтобы помочь людям лучше понять это заболевание, узнать о профилактике и способах улучшения качества жизни больных и их семей. На базе проекта работает интернет-магазин, где можно приобрести товары, облегчающие жизнь людям с деменцией на ранней стадии, помогая им дольше сохранять самостоятельность.

Алена признается, что вначале было непросто. После смерти дедушки у бабушки стали проявляться первые признаки болезни: она забывала недавние события, но семья списывала это на возраст. Постепенно стало понятно, что это не просто старческие изменения. Уход за бабушкой оказался трудным испытанием — физически, эмоционально и финансово. Алена ощущала, как накапливается усталость, эмоциональное выгорание и напряжение в отношениях.

Чтобы помочь бабушке, Алена начала изучать деменцию и информацию об уходе за больными Источник: NGS.RU











Чтобы найти способы помочь бабушке и сохранить любовь к ней, Алена начала искать информацию об уходе за больными деменцией. В Америке она нашла много источников поддержки: ассоциации, фонды, которые помогли ей понять, что принятие диагноза — это первый и важный шаг. Она осознала, что нельзя требовать от больного прежнего поведения, потому что болезнь изменила его восприятие мира.