Снова в маски? Коронавируса всё больше — ждать ли возвращения антиковидных мер

В начале пандемии противоковидные меры принимались на федеральном уровне, сейчас регионы имеют право самостоятельно принимать решения при росте заболеваемости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Заболеваемость ковидом в России продолжает расти — по данным Роспотребнадзора, по итогам тридцать пятой недели года она поднялась еще на 20%. Увеличилось и число госпитализаций, то есть пациентов, которые переносят ковид уже не в легкой форме. В прошлом эти обстоятельства приводили к введению противоковидных мер — повсеместное ношение масок, самоизоляция, переход на удаленку и дистанционное обучение. Ждать ли новых ограничений сейчас? Мы спросили у Роспотребнадзора и врачей.

Что с заболеваемостью?

Новую волну ковида связывают с распространением варианта FLiRT. В России, по данным Роспотребнадзора, доминирующими сублиниями остаются JN.1*, JN.1.16.1 и KS.1, последнюю как раз относят к «флирту». По словам врачей, распространяющиеся сейчас варианты не опасней своих предшественников — их патогенность не выросла. Рост заболеваемости связывают с тем, что «флирт» более заразен, а также с сезонностью.

— Возвращаясь из отпусков, люди обмениваются не только впечатлениями, но и вирусной информацией из всех мест, где они побывали, — объяснил эксперт Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. — Можно сказать, что сейчас происходит формирование нового коллективного иммунитета на осень-зиму 2024–2025 годов. Инфекции остаются всё теми же — единичные случаи гриппа, риновирус, парагрипп и коронавирусы.

Александр Горелов — академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам Горелова, цифры роста заболеваемости в процентах выглядят внушительными для неспециалистов, но на самом деле эпидпороги заболеваемости не превышены. О планах ввести ковидные ограничения в Роспотребнадзоре не сообщают. Впрочем, ранее ведомство не раз отмечало, что сейчас такие решения могут принимать регионы при росте заболеваемости на местном уровне. В 2023 году некоторые из них этим воспользовались. Во время подъема заболеваемости в сентябре прошлого года масочный режим был введен в медучреждениях Пермского края и Тульской области, а в Ханты-Мансийском автономном округе в медицинских организациях дополнительно действовал входной фильтр (измерение температуры) для пациентов и посетителей.

Сейчас заболеваемость по стране тоже распределяется неравномерно. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за предыдущую неделю рост был отмечен в 67 регионах, в 18 из них — более чем в среднем по стране. В общей сложности в России за неделю выявили 21 324 новых случая коронавируса, 5050 из них в Москве, 2043 — в Санкт-Петербурге, 1430 — в Самарской области.

Нужны ли антиковидные меры сейчас?

Врачи сходятся во мнении, что в противоковидных мероприятиях хоть на федеральном, хоть на региональном уровнях пока нет необходимости.

— Все ограничения проводятся только для того, чтобы не вызвать перегрузку медицинской системы, когда переполнены больницы и нельзя оказать помощь наиболее тяжелым больным, — говорит Чумаков. — Сейчас такой ситуации абсолютно нельзя себе представить, потому что вспышки в сотни раз меньше, чем та, что была на пике коронавирусной инфекции. Тогда это была вынужденная мера, сейчас ситуация совершенно другая.

Петр Чумаков — вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.

Иммунолог Николай Крючков допускает, что введение ограничений может понадобиться, но позже.

— Нужно смотреть на рост осенью и зимой, он точно пойдет, вопрос в том, насколько он будет большой, — полагает Николай Крючков. — Именно этим определяется необходимость введения каких-то централизованных мер. Я бы в первую очередь думал про дистанционную учебу и работу, это, возможно, было бы нужно на какой-то короткий период времени ввести. Но пока на текущих уровнях заболеваемости нет.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

И никаких ограничений?

Пока никаких ограничений нет, но врачи просят выполнять все прежние рекомендации — мыть руки, проветривать помещения, внимательно относиться к своему самочувствию и заботиться об окружающих. Роспотребнадзор советует избегать близкого контакта с людьми с признаками заболевания, а при первых признаках недомогания обращаться к врачу.

— Если заболели — не надо выходить из дома и заражать других, это касается любого ОРВИ. Если совсем нет такой возможности, то обязательно надевать маски, особенно в общественном транспорте, они снизят риски для окружающих, — говорит иммунолог. — Здоровый человек для своей защиты может носить респиратор, но на выдох он не защищает, то есть больной человек в нём продолжает распространять вирус. И, конечно, если есть в окружении люди из групп риска, то к ним должно быть особое внимание — не нужно с ними контактировать, если вы болеете. И даже если вы здоровы, но контактировали где-то с большим количеством людей — например, вернулись из поездки, нужно выждать хотя бы 5–7 дней, наблюдая за своим самочувствием.