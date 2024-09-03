НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

зап.

 747мм 71%
Подробнее
8 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26

Три новосибирца признались, что громили «СпортБет»

Не-жильё за 60 млн
Ваше мнение о работе
Трагедия семьи Тихомировых
Крутой бизнес России
Что открыли за лето
Обзор хороших детсадов
Сравниваем гастрофестивали
Рост ключевой ставки
Афиша на сентябрь
Мы в Telegram
Здоровье «Я его на ладони достала»: как растет самый маленький ребенок в России — он родился с весом 320 грамм

«Я его на ладони достала»: как растет самый маленький ребенок в России — он родился с весом 320 грамм

Обычно за спасение таких детей врачи даже не берутся

3 384
14 комментариев

Эдгар — первый ребенок, который смог выжить при таком маленьком весе

Иногда врачам приходится совершать настоящее чудо ради жизни пациента. Но чтобы подарить шанс Эдгару, медики сделали невозможное. Малыш родился с весом 320 грамм — и это первый случай, когда такая кроха смогла выжить. Рассказываем историю самого маленького мальчика в России.

«Я просто его на ладони достала»

Мария и Александр Беляевы познакомились в Пскове — девушка приехала из Санкт-Петербурга отдохнуть, а ее будущий муж, родом из Эстонии, оказался там по работе. Роман быстро перерос в серьезные отношения, и пара поженилась, обосновавшись в северной столице.

На третьем году совместной жизни Мария увидела две полоски. Все врачи как один уверяли будущую маму, что с ребенком все хорошо, и беременность протекает отлично.

Когда Мария узнала о том, что родится мальчик, то поручила отцу выбрать имя наследника. Александр решил, что сын вырастет настоящим бойцом, поэтому решил назвать его Эдгаром — имя означает «удачливый воин».

9 февраля 2023 года, когда Мария была на пятом месяце беременности, ей внезапно стало плохо — открылось кровотечение. Ее срочно увезли в больницу в Кронштадте с подозрением на отслойку плаценты. Медлить было нельзя, ведь с каждой минутой увеличивался риск смерти для ребенка.

Когда Мария оказалась в больнице, врачи тут же провели первую операцию. Казалось, что медики смогли остановить кровотечение, но через несколько часов плацента вновь начала отслаиваться, и Мария едва не умерла от потери крови.

В подобных случаях врачи в первую очередь стараются спасти мать, ведь на таком раннем сроке беременности ребенок еще не сформирован, а его вес едва достигает 500 грамм. Но медики решили дать шанс малышу и провели кесарево сечение.

— Мы всегда бежим за двумя жизнями — спасаем и маму и ребеночка, — рассказывала акушер-гинеколог Юлия Смирнов. — Но на таком маленьком сроке минимальные были шансы, практически нулевые.

Но Эдгару повезло: акушер успешно провел кесарево и взял на руки ребенка, который войдет в историю российской медицины.

— Я просто его на ладони достала, — вспоминала Юлия Смирнова. — Было крошечное существо, размером с ладошку.

Когда новорожденного ребенка взвесили врачи, то не поверили своим глазам: Эдгар весил 320 грамм. Раньше ни один ребенок с таким весом не выживал. Но Эдгар оправдал свое имя и начал бороться за жизнь.

«Этот ребенок не может жить»

Для медиков рождение Эдгара стало одновременно и настоящим чудом, и серьезным испытанием, ведь раньше врачи ни разу не сталкивались с настолько маленьким новорожденным ребенком. По российским законам, Эдгара даже не должны были спасать, ведь врачи обязаны попытаться сохранить жизнь малышу, только если его вес больше 500 грамм.

— Родившиеся на сроках 22 — 24 недели погибают до 90-95%, — рассказал главный врач детской городской больницы Санкт-Петербурга Александр Гостимский. — По-сути — это плод. Этот ребенок не может жить по той причине, что у него к этому моменту не сформированы никакие органы и системы.

Когда Эдгар родился, у него не работали легкие и пищеварительная система, а кожа и кровеносная система только формировалась. Чтобы сохранить ребенку жизнь, малыша поместили в специальный инкубатор, где для него полностью воссоздали жизнь внутри матери. Эдгар питался через катетеры, дышал благодаря легочному аппарату, а материнское тепло заменял специальный конвертик, шапка и носочки.

— Еще мы просим игрушки в виде осьминожек, — рассказала анестезиолог-реаниматолог Мария Старкова. — Такие кругленькие с длинными лапочками — это имитирует пуповину. Дети за них хватаются и им спокойнее.

Когда мать пришла в себя после операции, то захотела взять на руки своего малыша. Но врачи запретили ей прикасаться к ребенку, ведь вне инкубатора Эдгар мог погибнуть.

— Мне сказали, что все очень сложно. Что он должен был грамм 600 быть, а был 320, — вспоминала мать Эдгара. — Было понятно, что никто мне его не даст в руки.

«Только вера и была, что он справится»

Когда состояние Эдгара удалось нормализовать, врачи решили отправить его в центр высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга, где лучшие профессионалы могли продолжить бороться за его жизнь.

На второй неделе жизни, когда казалось, что все главные опасности уже миновали, у Эдгара во время УЗИ обнаружили патологию сердца. Без срочной операции на артериальном протоке ребенку грозило легочное кровотечение.

Обычного малыша сразу бы положили на операцию, но из-за крошечных размеров Эдгара врачи не рискнули отправить его на хирургический стол. Необходимо было подождать, пока ребенок наберет хотя бы 800 грамм.

—  Только вера и была, что он справится и что он сильный, — признавался отец Эдгара. — Ему выдался шанс выжить.

Каждый день риск кровотечения увеличивался, но Эдгару повезло. Он набрал необходимый вес в один месяц и шесть дней, и врачи сразу же начали операцию, которая длилась четыре часа.

Главной сложностью для хирурга стало сердце малыша, которое весило в 8 грамм — по размеру оно оказалось меньше фасолины.

— Настолько маленький ребенок, это было впервые, — признается кардиохирург Николай Анцыгин. — Это, конечно, ювелирная работа.

Несмотря на сложность, врачам удалось успешно закончить операцию: кровоток пошел правильно, и Эдгар смог раскрыть легкие и издать своей первый крик.

«Мы верим и уверенны, что все будет хорошо»

После операции на сердце Эдгар продолжил расти в специальном инкубаторе. Матери впервые разрешили взять малыша на руки только на третьем месяце — тогда ее сын весил уже 1 килограмм 300 грамм.

— Его уже можно было потрогать. Очень маленький, он на фотографиях казался побольше, — вспоминала Мария. — Вот когда я первый раз его увидела вживую, вот тогда поняла, что у меня ребенок.

Перед выпиской Эдгару пришлось провести еще одну операцию, на этот раз на глаза. Из-за преждевременного рождения сосуды сетчатки не успели развиться, и ребенок мог ослепнуть. К счастью, хирург справился на ура.

На шестом месяце Эдгара выписали из больницы. Тогда малыша, который на тот момент весил 3 килограмма 400 граммов, впервые смог увидеть отец. Счастливые родители наконец-то сами начали ухаживать за малышом.

— Сейчас у Эдгара каждый день что-то новое, новые эмоции появляются, — рассказывал отец малыша. — Боец сильный, очень сильный. И физически тоже. У него сильное тело. Можно будет на спорт отдавать.

Самый маленький ребенок России все еще отстает в росте и весе, но с каждым днем догоняет сверстников. Сейчас малышу один год и семь месяцев, он выглядит как обычный мальчик.

— Мы верим и уверенны, что все будет хорошо, — уверяла мама Эдгара. — Он догонит всех, просто нужно время.

То, как растер Эдгар, родители показывают в его соцсетях. Они больше могут не беспокоиться за жизнь своего ребенка и делают все, чтобы Эдгар был счастлив.

ПО ТЕМЕ
Ребенок Здоровье Врачи Чудо Медицина Младенец Рекорд
Лайк
LIKE12
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
3 сентября 2024, 16:05
Круто! Здоровья вам! И всем недоношенным и доношенным деткам!
Кот777
3 сентября 2024, 17:24
"То, как растер Эдгар" © Что он растер, что это аж показывают в соцсетях?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Знакомства

Лена,39

Олег,49

Юлия,41

Елена,45

Inna,44

Светлана,37

Начать знакомиться
Объявления

Продам электрогитару Gibson Les Рaul Custom

78 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление