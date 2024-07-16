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1468 человек заразились описторхозом в НСО

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Здоровье Свыше 30 детей заразились туберкулезом с начала года — в каких районах Новосибирска больше всего заболевших

Свыше 30 детей заразились туберкулезом с начала года — в каких районах Новосибирска больше всего заболевших

Всего с начала выявили 615 случаев этого заболевания

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4 комментария
Смертельных случаев от заражения туберкулезом не зафиксировали

В Новосибирской области 31 ребенок заразился туберкулезом с начала 2024 года. Как сообщили НГС в региональном управлении Роспотребнадзора, всего за первые полгода выявили 615 случаев этого заболевания.

— В городе отмечается превышение среднегородского уровня заболеваемости туберкулезом (18.2 на 100 тысяч населения). В Первомайском районе показатель составляет 28,8, в Кировском — 23,2, в Ленинском показатель 20,5, — пояснили в управлении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, смертельных случаев от заражения туберкулезом в этом году не зафиксировали.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области за первую половину 2024 года 1468 человек заразились описторхозом. Большинство заболевших — взрослое население (95,8%).

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Туберкулез Дети Новосибирск
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Комментарии
5
Гость
16 июля 2024, 19:55
Так не суждено заболеть они ходят везде ,вот в Кудряшах больница там лежат в открытой форме туберкулёз они везде ходят и ездят в транспорте ,на Плахотного тоже постоянно везде выходят за ними же не следят.
Гость
16 июля 2024, 19:54
Что с санитарной службой? Как детей можно заразить? Где контроль чахоточных?
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