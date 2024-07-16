Свыше 30 детей заразились туберкулезом с начала года — в каких районах Новосибирска больше всего заболевших

Смертельных случаев от заражения туберкулезом не зафиксировали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области 31 ребенок заразился туберкулезом с начала 2024 года. Как сообщили НГС в региональном управлении Роспотребнадзора, всего за первые полгода выявили 615 случаев этого заболевания.



— В городе отмечается превышение среднегородского уровня заболеваемости туберкулезом (18.2 на 100 тысяч населения). В Первомайском районе показатель составляет 28,8, в Кировском — 23,2, в Ленинском показатель 20,5, — пояснили в управлении.



Как отметили в Роспотребнадзоре, смертельных случаев от заражения туберкулезом в этом году не зафиксировали.

