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Здоровье Зараженность рыбы — до 80%: где в Новосибирской области чаще всего болеют описторхозом — ответ Роспотребнадзора

Зараженность рыбы — до 80%: где в Новосибирской области чаще всего болеют описторхозом — ответ Роспотребнадзора

За полгода в регионе заболели почти 1500 человек

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5 комментариев
В Оби большая часть рыбы заражена описторхозом

В Новосибирской области за первую половину 2024 года 1468 человек заразились описторхозом. Большинство заболевших — взрослое население (95,8%).

Подробности рассказали в Роспотребнадзоре по Новосибирской области в ответе на запрос НГС. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Новосибирске, Куйбышевском, Барабинском, Новосибирском и Тогучинском районах и в городе Бердске.

В управлении отметили, что Новосибирская область — это эндемичный регион по описторхозу.

— Крупнейшая в мире эндемичная территория по описторхозу с максимальным уровнем поражения населения расположена в Обь-Иртышском бассейне. Зараженность рыб Обь-Иртышского бассейна составляет 40–80%, а в среднем течении Оби зараженность язей достигает 100%, — объяснили в Роспотребнадзоре.

Заразиться описторхозом можно при употреблении слабосоленой, недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых. К таким относится язь, елец, плотва, лещ, красноперка и другие виды. Чаще всего заражение происходит при употреблении рыбы холодного копчения, которую приготовили в домашних условиях.

Медики, специалисты в области ветеринарии и рыболовства проводят профилактические мероприятия.

— Профилактика направлена на предупреждение фекального загрязнения водоемов, предупреждение заражения людей, активное выявление и лечение больных, — сообщили в управлении.

На рыбоперерабатывающих предприятиях, в торговых точках и организациях общепита проводят ветеринарно-санитарную экспертизу и санитарно-паразитологический контроль.

Ранее НГС поговорил с новосибирским гастроэнтерологом о мифах, связанных с описторхозом. Рассказываем, в какие заблуждения не стоит верить.

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Комментарии
6
Гость
16 июля 2024, 18:07
"Профилактика направлена на предупреждение фекального загрязнения водоемов" - ловят тех кто по-большому присел?
Гость
16 июля 2024, 18:03
А вот кому рыбки сушеной к пивку, не простая рыбка, золотая))
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