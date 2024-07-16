Зараженность рыбы — до 80%: где в Новосибирской области чаще всего болеют описторхозом — ответ Роспотребнадзора

В Оби большая часть рыбы заражена описторхозом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области за первую половину 2024 года 1468 человек заразились описторхозом. Большинство заболевших — взрослое население (95,8%).



Подробности рассказали в Роспотребнадзоре по Новосибирской области в ответе на запрос НГС. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Новосибирске, Куйбышевском, Барабинском, Новосибирском и Тогучинском районах и в городе Бердске.

В управлении отметили, что Новосибирская область — это эндемичный регион по описторхозу.



— Крупнейшая в мире эндемичная территория по описторхозу с максимальным уровнем поражения населения расположена в Обь-Иртышском бассейне. Зараженность рыб Обь-Иртышского бассейна составляет 40–80%, а в среднем течении Оби зараженность язей достигает 100%, — объяснили в Роспотребнадзоре.



Заразиться описторхозом можно при употреблении слабосоленой, недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых. К таким относится язь, елец, плотва, лещ, красноперка и другие виды. Чаще всего заражение происходит при употреблении рыбы холодного копчения, которую приготовили в домашних условиях.



Медики, специалисты в области ветеринарии и рыболовства проводят профилактические мероприятия.



— Профилактика направлена на предупреждение фекального загрязнения водоемов, предупреждение заражения людей, активное выявление и лечение больных, — сообщили в управлении.



На рыбоперерабатывающих предприятиях, в торговых точках и организациях общепита проводят ветеринарно-санитарную экспертизу и санитарно-паразитологический контроль.



Ранее НГС поговорил с новосибирским гастроэнтерологом о мифах, связанных с описторхозом. Рассказываем, в какие заблуждения не стоит верить.