Зараженность рыбы — до 80%: где в Новосибирской области чаще всего болеют описторхозом — ответ Роспотребнадзора

В Новосибирской области за первую половину 2024 года 1468 человек заразились описторхозом. Большинство заболевших — взрослое население (95,8%).
Подробности рассказали в Роспотребнадзоре по Новосибирской области в ответе на запрос НГС. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Новосибирске, Куйбышевском, Барабинском, Новосибирском и Тогучинском районах и в городе Бердске.
В управлении отметили, что Новосибирская область — это эндемичный регион по описторхозу.
— Крупнейшая в мире эндемичная территория по описторхозу с максимальным уровнем поражения населения расположена в Обь-Иртышском бассейне. Зараженность рыб Обь-Иртышского бассейна составляет 40–80%, а в среднем течении Оби зараженность язей достигает 100%, — объяснили в Роспотребнадзоре.
Заразиться описторхозом можно при употреблении слабосоленой, недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых. К таким относится язь, елец, плотва, лещ, красноперка и другие виды. Чаще всего заражение происходит при употреблении рыбы холодного копчения, которую приготовили в домашних условиях.
Медики, специалисты в области ветеринарии и рыболовства проводят профилактические мероприятия.
— Профилактика направлена на предупреждение фекального загрязнения водоемов, предупреждение заражения людей, активное выявление и лечение больных, — сообщили в управлении.
На рыбоперерабатывающих предприятиях, в торговых точках и организациях общепита проводят ветеринарно-санитарную экспертизу и санитарно-паразитологический контроль.
Ранее НГС поговорил с новосибирским гастроэнтерологом о мифах, связанных с описторхозом. Рассказываем, в какие заблуждения не стоит верить.
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