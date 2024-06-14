Холестерин снижают, но приводят к слабоумию? Кардиолог объяснил, как на самом деле статины влияют на память и интеллект

После 40 лет уровень холестерина знать обязательно Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Снижать повышенный холестерин необходимо, иначе есть риск развития атеросклероза — появления бляшек, закупоривающих сосуды, и, как следствие, инфаркта и инсульта. Иногда помогает смена образа жизни и привычек питания — повышение физической активности, похудение. Так, каждые 10 килограммов лишнего веса дают +10% к цифре холестерина.



Но чаще всего людям старше 40 лет при высоком холестерине назначают статины. Эти лекарства снижают показатели и уменьшают риски возникновения опасных катастроф. Но есть мнение, что, снижая холестерин, человек может получить слабоумие. Якобы статины заметно влияют на память, ухудшают ее. Что об этом думают врачи? Подробности — в материале «Доктора Питера».



Константин Крулёв, практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе — личный сайт.

Всё дело в лекарствах?

— Ко мне на прием пришла пациентка и пожаловалась на ухудшение памяти. Она призналась, что не смогла вспомнить фамилию известного артиста и решила, что так действуют на нее лекарства, — рассказал в своем блоге врач-кардиолог Константин Крулёв. — Относительно молодая женщина несколько лет назад перенесла инсульт, но ей удалось восстановиться. Сейчас она пьет статины. Из-за ухудшения памяти она решила уменьшить дозу препарата.



Врач отмечает, что страх побочных эффектов от статинов у пациентки оказался выше, чем страх перед повторным инсультом.



На самом деле вопрос, как влияют статины и другие препараты, снижающие холестерин, на интеллект и память, довольно хорошо изучен. Этому в том числе было посвящено исследование, проведенное в петербургском НИИ Джанелидзе, в котором принимал участие и кардиолог Крулёв. Он рассказал о нем подробнее.



Читал «Онегина» наизусть

Самому старшему участнику эксперимента было 84 года, а самому молодому — 40 лет. Задача была такой: в течение пяти лет, пока пациенты принимают лекарства для снижения холестерина, каждые три месяца отслеживать динамику состояния памяти и интеллекта на фоне длительного лечения.



— Мы предлагали пациентам, которые перенесли инфаркт и нуждались в препаратах для снижения холестерина, выполнить ряд упражнений — на скорость реакции, на оперативную память и на логику, — рассказывает Константин Крулёв. — Результат исследования: отрицательной динамики не было, несмотря на снижение холестерина до весьма низкого уровня, иногда меньше исходного в три раза и более.



Врач отмечает, что молодые пациенты прошли всю программу исследования практически без ухудшения показателей. У пожилых из-за очевидных особенностей возраста результаты тестов чуть ухудшились.



— Кстати, самый пожилой участник программы активно тренировал память — учил наизусть стихотворения. В один из визитов он легко прочитал, ни разу не сбившись, довольно большой отрывок из «Евгения Онегина», — отметил врач-кардиолог.



Лекарства бросать нельзя. А что тогда?

Врач резюмирует: если вам прописали лекарства для снижения холестерина, не надо их бросать пить, побоявшись ухудшения памяти. Доказано, что прием статинов и других препаратов от холестерина не сопровождается ухудшением когнитивных функций.



— Более того, у пациентов с низким холестерином реже случается инсульт, который сам по себе нередко ведет к расстройству высшей нервной деятельности, — резюмировал Константин Крулёв.



По его словам, если вы замечаете ухудшение памяти, стоит начать тренировать свой мозг. Способов для этого есть немало. Можно начать с книги, которая называется «Интеллект. Упражнения и задания по японской системе развития мозга» Рюты Кавашимы, либо любой другой его книги.



Решать в уме примеры. Начать с простых, вроде «дважды два и пятью пять» из таблицы умножения, затем усложнить задачу и увеличить количество действий по порядку: три плюс восемь, затем минус пять и умножить на девять. Регулярные выполнения таких упражнений превышают по эффекту любые другие методы тренировок;

чтение вслух . Этот метод подходит для людей, с трудом справляющихся даже с простыми примерами либо страдающих болезнью Альцгеймера;

тест на запоминание слов . В таблице даны 30 произвольных слов, за 2 минуты надо запомнить максимум. Если будет больше 12 — уже хорошо;

тест Струпа. Предлагается назвать цвет, которым напечатано слово. Например, слово «красный» напечатано синим цветом. Надо сказать «синий», и это правильно. Увеличение количества правильных ответов говорит о положительной динамике.

Как снизить уровень холестерина без лекарств

Увеличить ежедневную физическую активность (больше гулять на свежем воздухе, следить за нормой шагов в день, добавлять легкие тренировки);

нормализовать вес (при наличии лишнего веса в 10 и более килограммов уровень холестерина повышается на 10%);

отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя;

отказаться от продуктов, богатых жирами (исключить животный жир, сливочное масло, молочные продукты повышенной жирности, свинину, бекон, субпродукты, колбасы, фастфуд, торты, сдобную выпечку);

больше употреблять в пищу овощей, зелени, фруктов. Также обогатить свой рацион крупами, бобовыми.

— В моей практике встречается очень много перекосов в сторону фанатизма у тех, кто корректирует питание с целью снизить холестерин, — рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева.



Ошибки в питании тех, кто снижает уровень холестерина

Исключать жирные продукты, не обращая внимание на сладости и содержащиеся в них трансжиры (булка, конфета, шоколадка — жиры там есть, да еще и искусственные);

переход на «молочные» сосиски, ветчину куриную. На самом деле, там много скрытого насыщенного жира;

после новостей, что «жиры реабилитировали», бесконтрольно их есть, а еще и не уменьшать углеводы в рационе;

заменять молочные продукты с нормальной или повышенной жирностью на обезжиренные. В последних много сахара или крахмала — для густоты, а также они не дают насыщение, как итог — переедание.