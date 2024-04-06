«Всё идет в обратную сторону». Есть ли спасение от ретроградного Меркурия и как дожить до 25 апреля без потерь

Из-за маленькой силы гравитации Меркурий не может удерживать какую-то атмосферу, поэтому жизнь, подобная земной, по мнению ученых, на нем невозможна. Так выглядит гравитационная карта Меркурия, полученная методом радиослежения Источник: NASA / Science.nasa.gov











Как самая маленькая планета Солнечной системы, да к тому же удаленная от Земли на 82 миллиона километров, может так отравлять жизнь человечества? То и дело слышишь от знакомых: муж нервный стал, только и ругаемся, и неудивительно — сейчас же ретроградный Меркурий. Начальник накричал, сделка сорвалась, деньги потерял, подруга подвела… MSK1.RU расспросил астролога и психолога, реально ли действие Меркурия может быть таким серьезным.



Мелкий гаденыш

Миллион несчастий списывают на маленькую, но очень зловредную планету. А ведь еще несколько лет назад никто, кроме астрономов и астрологов, и не следил за движением этого мелкого небесного тела. И про его вредоносную ретроградность вовсе не подозревали.



— Меркурий влияет на ум, способность логически мыслить, принимать взвешенные решения, — поэтому его воздействие на человека так широко и существенно, — объясняет известный астролог, ректор Академии астрологии Михаил Левин. — А в период ретроградности всё идет в обратную сторону и положительные моменты становятся отрицательными. Люди начинают принимать неправильные решения, делать ложные суждения, что ведет к негативным последствиям в их жизни. На самочувствие или состояние здоровья никакого воздействия нет. А их возможное ухудшение — это именно человеческий фактор.

Кометы и астероиды активно бомбардировали планету, поэтому поверхность Меркурия покрыта всевозможными кратерами Источник: NASA / Science.nasa.gov











В период ретроградности Меркурия астрологи категорически советуют:



не начинать планирование новых дел;

не делать крупные покупки;

не проходить медицинские обследования, не ложиться на операции — велика вероятность ошибки;

не устраиваться на новую работу;

не переезжать на новое место.

Считается, что любые новые начинания будут провальными и ничего хорошего не принесут.



Земля, догоняй!

Еще первые астрономы и астрологи на Земле — жители древнего Вавилонского царства — заметили на небосводе небольшую звезду у самого Солнца. Ей дали имя Набу и характеристику «нервной» — планеты, которая «прыгает туда-сюда». В Вавилоне светила и любые небесные явления рассматривали как знаки и послания богов, считали, что они влияют на жизнь царей и их подданных. Еще тогда вавилонским мудрецам стало понятно, что эта планета движется быстрее всех. Именно за ее быстрое движение астрономы Древнего Рима дали ей имя Меркурий — в честь быстроногого и неутомимого бога торговли.



13 раз в столетие Меркурий проходит между Солнцем и Землей. Так восхитительно он выглядел 9 мая 2016 года Источник: NASA / Science.nasa.gov











Действительно, пока Земля оборачивается вокруг Солнца за 365 дней, Меркурий успевает проделать свой путь вокруг светила за 88 дней. В определенный момент он начинает обгонять Землю, и нам кажется, что планета двигается в обратном направлении. Этот оптический эффект назвали «ретроградностью».



— Представьте, что вы едете в поезде, который обгоняет другой состав. В какой-то момент кажется, что ваш поезд стоит, а другой состав едет в обратном направлении. Так с Земли кажется, что Меркурий повернул в противоположную сторону, хотя он по-прежнему продолжает путешествие по своей орбите, — рассказывает астролог Михаил Левин. — Ретроградными могут быть все планеты, кроме звезды Солнце и спутника Луны. Но из всех планет влияние Меркурия на человека максимально широко. Поэтому его ретроградность на слуху, в отличие от, например, ретроградности Венеры, которая влияет только на любовную сферу.



Это звезды во всём виноваты

К влиянию Меркурия и его ретроградности после древних и античных времен вернулись только в XII, когда астрология стала популярна в Европе и была неотделима от астрономии. Но с теорией Коперника о вращении планет вокруг Солнца и исследованиями Галилея, подтверждающими гелиоцентрическую модель, астрономия и астрология всё больше шли по разным орбитам. Особенно популярности астрология и теория ретроградности планет достигла в конце XVII века, когда английский астролог Уильям Лилли не только выпустил «Христианскую астрологию», не только стал издавать астрологический альманах, но и прославился очень точными предсказаниями. Например, он назвал дату Великого Лондонского пожара 1666 года. Но постепенно астрология утрачивала свое влияние на умы. Оставались, конечно, ее приверженцы, выходили альманахи, но лишь в 20-х годах прошлого века люди вновь заинтересовались индивидуальными гороскопами, а в газетах стали регулярно появляться предсказания для 12 знаков зодиака.



А пагубное влияние ретроградного Меркурия стало «всеобщим бедствием» не так давно. Примерно, в 2010-х годах. Например, по свидетельству Дженнифер Фрид, астролога из США, внимание к астрологии и конкретно к ретроградности увеличилось в разы в 2011 году, когда в Нью-Йорке произошел крупнейший теракт в истории страны. Ее приверженцами становились звезды, например, певица Тейлор Свифт, а за ней миллиардная армия ее поклонников. Или Ирина Богушевская, написавшая ироничную песню, сделала ретроградности только лишнюю рекламу.



— Склонность людей искать виноватых в негативных ситуациях «на стороне», в том же ретроградном Меркурии — это инфантилизм, свойственный взрослым людям, — считает системный семейный психолог Алена Леонова. — Проще обвинить планету, чем взять ответственность за поведение или принятие каких-то решений на себя. Если человек боится неудачи, не готов ее переживать, то он будет откладывать любое дело, ссылаясь на неблагоприятные обстоятельства.



Стой и жди!

Но, если есть негативное влияние, наверное, есть и способы защиты от него?



— Как вы защититесь от зимы, которая занимает четверть года? Наверное, постараетесь к ней приспособиться, чтобы не пострадать — тепло оденетесь, постройте отапливаемое жилище. Ретроградность Меркурия занимает пятую часть года — отменить ее, как и зиму, нельзя, но, как и к зиме, можно приспособится, — объясняет астролог Михаил Левин. — Так как в этот период ум работает хуже, то нужно стараться выполнять привычные действия, те, которые понятны и доведены до совершенства. То есть делать то, что хорошо делаете, и не двигаться вперед — очень высока вероятность ошибки.



По мнению ректора академии, важная функция астрологов — давать правильные сигналы людям, словно светофор: сегодня ретроградный Меркурий — красный свет, стой и жди, пока закончится его влияние.



В отличие от астрологов, психологи и социологи объясняют влияние ретроградного Меркурия на человечество когнитивным искажением — так называемым эффектом избирательного внимания. В обычное время человек не придал в значение тому, что у него случилось несколько неудач, списав на собственные ошибки. Но зная о вредном Меркурии, он действительно попадает под его влияния, настраиваясь на неудачи и теряя положительную мотивацию.



— Самонастройка — очень важная вещь, которая может влиять на жизнь человека, — считает системный семейный психолог Алена Леонова. — Любая небольшая преграда начинает восприниматься как непреодолимое препятствие. Задача из обыкновенной становится сложной. Каждая неудача будет не мотивировать, а подтверждать, что миссия невыполнима — звезды так встали. Фаталистическое мышление всегда было свойственно человечеству. Если раньше это были народные приметы: в определенные дни существовали запреты на определенные действия. Потом пошли суеверия — про черного кота или бабу с пустыми ведрами, на которых валили все беды. То теперь их роль стал выполнять ретроградный Меркурий — более современный, более модный вариант. Неважно, какие высшие силы вступили в дело, но раз я не могу их преодолеть, то с меня и взятки гладки.



Так что же делать несчастным землянам, пока над их головами безобразничает Меркурий?



— До 25 апреля, когда ретроградность закончится, нужно быть очень внимательным. А лучше всего обратить взгляд в прошлое — проанализировать решения, которые принимали, подвести итоги, — настоятельно советует астролог Михаил Левин. — И кстати, единственные, кто может жить, ничего не опасаясь — люди, родившиеся в период ретроградности Меркурия. На них негативное влияние не распространяется, наоборот, этот период является успешным и плодотворным.



Кстати

В 2024 году мы попадем под влияние ретроградного Меркурия еще дважды:



с 5 по 28 августа;