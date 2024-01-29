Помогает похудеть и снизить холестерин. 9 веских причин есть лимон замороженным вместе с кожурой

Но так получается, что многие из нас добровольно лишают себя львиной доли пользы, которую мог бы принести этот фрукт. Всё потому, что используют лишь сок и мякоть, а кожуру выбрасывают. И зря. Как показали исследования, в кожуре лимона витамина С в разы больше, чем в соке, но об этом ниже.



Чтобы получить от лимона максимум пользы, лучше его целиком положить в морозильную камеру. Так советуют делать специалисты турецкого издания Turkiye. Для заморозки достаточно одной ночи. Подробности — в материале «Доктора Питера».

