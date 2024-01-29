Помогает похудеть и снизить холестерин. 9 веских причин есть лимон замороженным вместе с кожурой

Лимон и правда входит в список суперпопулярных народных средств, которым приписывают чудодейственные свойства. И действительно, стоит почувствовать первые признаки простуды, как тут же вспоминаешь про спасительный чай с лимоном.
Конечно, лимон используют не только при лечении ОРВИ. В последнее время, например, врачи активно рекомендуют начинать утро со стакана теплой воды с лимоном. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, говорит о том, что лимоны — источник витамина С и антиоксидантов. Кроме того, в них есть пектин — он помогает снизить аппетит, а значит, уберечь от избытка калорий.
— Вода с лимоном в сочетании со сбалансированным питанием и здоровым образом жизни — это ключ к эффективному снижению веса, — говорит диетолог Кэтрин Джервасио. — Так вы создаете режим, который становится частью вашего образа жизни и снижает шансы вернуться к менее здоровым привычкам.
Но так получается, что многие из нас добровольно лишают себя львиной доли пользы, которую мог бы принести этот фрукт. Всё потому, что используют лишь сок и мякоть, а кожуру выбрасывают. И зря. Как показали исследования, в кожуре лимона витамина С в разы больше, чем в соке, но об этом ниже.
Чтобы получить от лимона максимум пользы, лучше его целиком положить в морозильную камеру. Так советуют делать специалисты турецкого издания Turkiye. Для заморозки достаточно одной ночи. Подробности — в материале «Доктора Питера».
Что это дает?
- Так плод дольше сохранит свою свежесть и не испортится;
- в замороженном виде лимон удобнее и проще натереть на терке вместе с цедрой. Далее вы добавляете порцию туда, куда нужно: в воду, лимонад, рыбу, суп, салат или овощное блюдо. А затем остаток убираете обратно в морозилку.
9 причин есть замороженный целиком лимон:
- помогает защитить от преждевременного старения и омолодить кожу, действуя как антиоксидант и выводя токсины;
- помогает лучше усваиваться железу;
- защищает от многих дегенеративных заболеваний;
- борется с бактериями и грибковыми инфекциями;
- помогает быстрее поправиться при простуде;
- ускоряет заживление ран;
- помогает при проблемах с ЖКТ, но не в период обострения;
- снижает уровень «плохого» холестерина;
- помогает похудеть, способствуя потере жира за счет ускорения метаболических функций.
Вы знали?
Вы знали, что в лимоне самая полезная вещь — кожура? Помимо большого количества витамина С лимонная цедра также богата пектином — это растворимая клетчатка. Она, в частности, способствует улучшению состояния толстого кишечника и поддерживает микробиом, давая пищу полезным бактериям.
Также в кожуре лимона содержится антиоксидант D-limonene, который способен снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака желудка.
В ней содержится в разы больше витамина С, чем в лимонном соке. По данным исследований, этот витамин способен повысить иммунную функцию, уменьшить воспаление и помочь в борьбе с инфекциями.
Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале фармакологии и токсикологии, кожура лимона — это богатый источник особых растительных полифенолов, флавоноидов, которые очень редко встречаются в других растениях. Цитрусовые флавоноиды обладают антибактериальной, противогрибковой, противодиабетической, противораковой и противовирусной активностью.
Кожура лимона способствует похудению. Исследование на мышах с ожирением показало общее снижение количества жира, уровня холестерина и глюкозы у тех животных, кому добавляли в рацион экстракт лимонной цедры в течение 12 недель.
Как правильно есть кожуру лимона
Важно перед употреблением хорошо вымыть фрукт — на нем могут сохраниться остатки удобрений, которыми обрабатывают растения.
- Добавляйте натертую цедру в выпечку, салаты или йогурт;
- заморозьте лимон и натирайте его цедру в напитки, супы, вторые блюда, заправки или маринады;
- измельчите сухую шкурку лимона и смешайте ее с солью и перцем, можно также ее засыпать в емкости, где хранятся ваши любимые специи;
- запеките в духовке на 200 градусах лимонные корки, разрезав их на полоски, а потом добавляйте в чай.