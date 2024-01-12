После удаления зуба без анестезии житель Первомайки вышел на улицу и лег в снег — помогать ему приехали ГБРовцы

— Выяснилось, что 50-летний мужчина панически боится лечить зубы, но из-за нестерпимой боли, мучившей его уже несколько дней, всё-таки пришёл сдаваться врачам. Лечить болевший зуб к этому времени было, видимо, уже бессмысленно, и было предложено его удалить. Чтобы снять стресс от неприятной новости новосибирец выпил бутылку водки и после этого — уже смело — направился в поликлинику. Врач же, узнав, что пациент употреблял спиртное, не стал делать ему медикаментозную анестезию перед удалением, — объяснили причину странного поведения мужчины в АБ «Гвардия».