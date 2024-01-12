После удаления зуба без анестезии житель Первомайки вышел на улицу и лег в снег — помогать ему приехали ГБРовцы

В Первомайском районе Новосибирска врачи поликлиники №19 вызвали ГБР из-за пациента, который после удаления зуба вышел на улицу и лег в снег. О курьезном инциденте рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
Тревожную кнопку в поликлинике на улице Сызранской в Первомайском районе нажали накануне, в половине третьего дня. Повод к вызову охраны оказался неожиданным: после удаления зуба пациент вышел на улицу и лег прямо в снег. Выяснять причины необычного поведения самостоятельно медики не стали.
— Выяснилось, что 50-летний мужчина панически боится лечить зубы, но из-за нестерпимой боли, мучившей его уже несколько дней, всё-таки пришёл сдаваться врачам. Лечить болевший зуб к этому времени было, видимо, уже бессмысленно, и было предложено его удалить. Чтобы снять стресс от неприятной новости новосибирец выпил бутылку водки и после этого — уже смело — направился в поликлинику. Врач же, узнав, что пациент употреблял спиртное, не стал делать ему медикаментозную анестезию перед удалением, — объяснили причину странного поведения мужчины в АБ «Гвардия».
Зуб сибиряку в итоге удалили, но перенесенный стресс (и возможно, выпитое спиртное) дали о себе знать: после лечения пациенту стало плохо, и он лег полежать в снегу. Сотрудники частной охраны вызвали мужчине скорую, его госпитализировали.
Ранее НГС писал о том, как накануне праздников сотрудникам АБ «Гвардия» пришлось поработать похитителями Нового года. Гвардейцы заставили персонал кафе снять мишуру, из-за которой срабатывала сигнализация.