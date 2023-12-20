Заболевания сердечно-сосудистой системы — самая распространенная причина смерти в России. По данным Росстата, только в 2022 году они унесли более 831 тысячи жизней. Наиболее часто причиной смерти становилась ишемическая болезнь сердца, но есть и другие, пусть менее распространенные, но не менее опасные заболевания сердца. В их числе — острая сердечная недостаточность. Именно она, по предварительным данным, стала причиной смерти Дмитрия Пухляша Красилова. В большинстве случаев острой сердечной недостаточности человек с высокой вероятностью умрет без немедленной медицинской помощи. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, как вовремя распознать острую сердечную недостаточность у себя и близких и оказать первую помощь.
Сердечная недостаточность — состояние, когда сердце по какой-то причине не может перекачивать нужный объем крови, из-за чего головной мозг и другие внутренние органы начинают страдать от нехватки кислорода.
Сердечная недостаточность бывает хронической и острой. В первом случае сердце постепенно начинает работать не так активно, как у здоровых людей, чаще всего это проявляется одышкой, слабостью, повышенной утомляемостью, снижением толерантности к физическим нагрузкам, сердцебиением, отеками ног и лодыжек, кашлем. Во втором случае функция сердца нарушается быстро, симптомы сердечной недостаточности стремительно возникают или неуклонно нарастают — их становится трудно переносить.
— При острой сердечной недостаточности без немедленной медицинской помощи человек с высокой вероятностью может умереть, — говорит врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. — В зависимости от причины состояние может ухудшиться в течение нескольких минут, часов или дней. Точно предсказать, сколько времени есть для спасения, невозможно, поэтому действовать следует как можно скорее.
По словам врача, примерно в трех случаях из четырех острая сердечная недостаточность является результатом ухудшения течения хронической сердечной недостаточности. Она чаще возникает у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, чем у здоровых людей. Например, при врожденном или приобретенном нарушении работы клапанов сердца, гипертонической болезни или ишемической болезни сердца.
— В этом случае обычно происходит волнообразное или постепенное — за часы, дни, недели — нарастание уже имеющихся симптомов, — говорит руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Тереньева. — Это, например, нарастание отеков, усиление чувства нехватки воздуха в положении лежа, появление дискомфорта или боли в груди, головокружения или обмороки, нарушения ритма сердца. При наличии одного или нескольких из этих симптомов следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.
Если сердечная недостаточность гипертензивная и возникает на фоне гипертонической болезни (стабильно высокого артериального давления), то симптомы будут отличаться. Это может быть сухость кожи, тахикардия, блеск глаз, экзофтальм (выпученные глаза), повышение артериального давления, мышечная дрожь, зябкость и парестезии (нарушение чувствительности в руках и ногах), тревожность.
— Однако острая сердечная недостаточность может возникнуть и вне каких-либо болезней, то есть когда человек считает, что он здоров, — предупреждает Екатерина Демьяновская. — К примеру, к ней может привести фибрилляция желудочков — острое состояние, когда мышечные волокна желудочков сердца вдруг начинают беспорядочно сокращаться, что приводит к значительной или полной утрате насосной функции сердца и остановке кровообращения. Первый же такой приступ может оказаться фатальным, именно для таких ситуаций в общественном транспорте, лечебных учреждениях, торговых центрах, аэропортах и так далее размещают дефибрилляторы — аппараты, способные прервать хаотичные сокращения и возобновить нормальную электрическую активность сердечной мышцы.
Также острая сердечная недостаточность может развиваться при миокардитах, возникающих из-за осложнений от недолеченных инфекционных заболеваний (в том числе обычной простуды), обильной рвоте и диарее (в результате потери электролитов). Иногда состояние провоцируют врожденные аномалии сердца, о которых человек может не знать.
— Таким образом, несмотря на то что риск сердечной недостаточности повышается с возрастом, она нередко возникает и у молодых, — говорит Демьяновская.
По словам врачей, на здоровье сердца в значительной мере влияет образ жизни и физическая форма. В группе риска люди, которые едят большое количество жирной пищи, полуфабрикатов и фастфуда, курящие или злоупотребляющие спиртными напитками, подвергающиеся сильным эмоциональным переживаниям и страдающие ожирением. В то же время вызвать сердечную недостаточность могут и, казалось бы, полезные, интенсивные физические нагрузки — нередко состояние встречается у молодых спортсменов.