Первый же приступ может стать фатальным: как понять, что у вас острая сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность — состояние, когда сердце по какой-то причине не может перекачивать нужный объем крови, из-за чего головной мозг и другие внутренние органы начинают страдать от нехватки кислорода.



Сердечная недостаточность бывает хронической и острой. В первом случае сердце постепенно начинает работать не так активно, как у здоровых людей, чаще всего это проявляется одышкой, слабостью, повышенной утомляемостью, снижением толерантности к физическим нагрузкам, сердцебиением, отеками ног и лодыжек, кашлем. Во втором случае функция сердца нарушается быстро, симптомы сердечной недостаточности стремительно возникают или неуклонно нарастают — их становится трудно переносить.

