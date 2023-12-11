Рак лечат в Москве и Петербурге, сердце — в Казани. Почему россияне едут лечиться в другие регионы и как это устроено

Многие годы россияне не готовы были довериться отечественной медицине и уезжали на лечение за рубеж: в Израиль, США, Корею и другие страны. Однако после пандемии ситуация изменилась, и теперь многим приходится искать лучших врачей и медицинские центры в пределах своей страны.
Для некоторых регионов получение медицинской помощи в другом городе — норма. Например, москвичи часто едут в мелкие муниципалитеты, чтобы вылечить зубы, — так получается дешевле. А жители регионов, наоборот, стремятся в Москву из-за передовых технологий.
Всё это влияет на развитие внутреннего медицинского туризма. MSK1.RU решил выяснить, в каком состоянии он находится в настоящее время, какие направления популярны среди россиян и что побуждает людей ехать в Москву или Питер на лечение.
Пандемия дала толчок
Медицинский туризм в России идет порознь с оздоровительным (то есть с санаторно-курортным). Традиционно он делится на 3 направления: въездной, внутренний и выездной. В последние годы наиболее активно развивается первый его тип — с 2018 года власти реализуют федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг», поэтому Россия с распростертыми объятиями принимает на лечение иностранцев.
Однако внутренний туризм тоже не отстает. Долгое время россияне обращались за медицинской помощью за рубеж, однако в 2019 году, когда мир захватила пандемия, многие страны закрыли границы. Тогда медицинские туристы и обратились к отечественным врачам.
— Наши соотечественники, которые до пандемии совершали около 80 тысяч поездок на лечение за рубеж, ввиду закрытия границ стали рассматривать для себя лечение на родине. И если дальневосточникам легче было долететь 1 час 40 минут до Кореи и получать там медицинскую помощь, то из-за такого искусственного барьера в виде закрытия национальных границ подавляющего числа стран наши соотечественники познакомились со своей медициной, — объяснил президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев.
На медицинский туризм также влияет фактор неравномерного распределения по стране качественной врачебной помощи. Это и раньше подстегивало людей ехать на лечение в другие регионы. Например, жители Дальнего Востока традиционно отправлялись за офтальмологическими услугами в Хабаровск (там находится Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова), а на кардиохирургию — в Новосибирск (знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр имени академика
Чернышев отметил, что многие пациенты обнаружили, что в отечественных медорганизациях отличные условия и качественное оборудование, которое уже не уступает зарубежным клиникам. Поэтому люди продолжили обслуживаться в российских клиниках и после пандемии, а поток выездного медицинского туризма сократился.
Популярные направления
Евгений Чернышев выделяет 6 наиболее популярных направлений медицины, за которыми пациенты готовы ехать в другие регионы. Это онкология, ортопедия, нейрохирургия (спинальная и головного мозга), трансплантология и орфанные (то есть малоисследованные) заболевания. Также искать помощь в других городах готовы родители с больными детьми.
Наиболее популярными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург. Но сейчас, по словам президента ассоциации, в регионах повышается качество медицинской помощи, поэтому многие пациенты остаются у себя в городах.
На мотивацию россиян ехать в другие регионы в том числе влияют бренд или имя врача.
— Конкретный доктор — светило медицины, золотые руки, он притягивает к себе пациентов. Где бы он ни работал, его будут знать, к нему будут ехать. Поэтому бренд врача оказывается сильнее, он становится очень серьезным знаковым явлением, который в принципе был всегда, но с развитием интернета усилился, — отметил Чернышев.
В мотивации пациентов редко играет роль экономия: если заболевание критическое, люди готовы платить любые деньги. Вопрос цены встает при стандартных услугах, например, стоматологических.
— Здесь мы видим очень интересные обратные процессы, когда столица едет в регионы. Рязань для москвичей стала Меккой стоматологического туризма. И здесь, наоборот, при идентичном качестве медицинской помощи, идентичном уровне врачей наблюдаются поездки пациентов из более крупных муниципалитетов в более мелкие. Медицинская помощь в соседней Рязани от Москвы будет стоить гораздо дешевле, чем в столице, — рассказал президент.
Однако точно определить направления медицинского туризма сейчас нельзя, говорит Чернышев. Это было актуально около 10 лет назад. Но в настоящее время уровень медицинской помощи и частного здравоохранения в регионах повышается.
— Почти половина всех иностранных медицинских туристов прибывает именно в Москву. Это объяснимо не только интересом к Москве и известностью Москвы, но и логистическим удобством, — уточнил эксперт. — Потому что, например, с Самарой или Пензой авиасообщение исключительно с пересадкой, в то время как в Москве есть всегда прямое сообщение с большинством дружественных стран, которые являются донорами медицинских туристов для нашей страны — прежде всего жителей СНГ.
Рак лечат в Москве и Петербурге, а глаза — в Новосибирске
В то же время заместитель генерального директора медико-сервисной службы «Этнамед» Евгений Кан подчеркнул, что за последние пару лет приоритеты внутреннего медицинского вряд ли поменялись. В 2019 году компания провела среди пациентов опрос о том, куда они едут на лечение.
Результаты показали, что для офтальмологического лечения россияне едут в Новосибирск, за кардиохирургией обращаются в Казань, а за лечением опорно-двигательного аппарата — в Сочи или Краснодар.
Лечить онкологию пациенты предпочитают в Санкт-Петербурге и Москве. Также в столицу едут люди с критическими заболеваниями и женщины, которые планируют рождение детей или столкнулись с патологиями во время беременности.
— Перинатальная диагностика — это всё-таки Москва. Критические заболевания — это Москва. Вот такая централизация, она есть. Понятное дело, едут в Питер, но в меньшей степени, — сказал MSK1.RU Кан.
Об этом же говорит эксперт в области здравоохранения Николай Прохоренко.
— Наверное, я не ошибусь, если скажу, что больше 70%, а может быть, даже около 80% — получение медицинской помощи в Санкт-Петербурге и в Москве. Эти два города традиционно на слуху и уделяют внимание раскрутке, продвижению своих услуг, — сказал он.
По словам Кана, те, кто может себе позволить, по-прежнему едут за границу. Особенно популярна Южная Корея. А внутренний туризм будет меняться в зависимости от наличия или отсутствия медицинского оборудования и специалистов.
Пациента хотят оставить в регионе
При внутреннем медицинском туризме пациенты могут получать помощь либо за свой счет, либо по ОМС. Раньше государство выделяло на лечение квоты, однако сейчас, например в области онкологии, Минздрав старается оставить пациента в регионе.
— Сегодня всё сложнее получить так называемым медицинским туристам направление или возможность получения медицинской помощи за пределами своего региона в рамках ОМС. Это становится труднее. Поэтому пока мы видим ориентацию на то, чтобы пациента оставить в своем регионе, — уточнил Чернышев.
Президент Ассоциации отметил, что если медицинский турист из Читы поедет получать помощь по ОМС в Москву, то оплачивать лечение будет Чита в рамках межтерриториальных расчетов между фондами обязательного медицинского страхования. Поэтому такие передвижения невыгодны — деньги не остаются в Читинской области.
Трудности развития
В то же время Николай Прохоренко считает, что внутренний медицинский туризм в России развит в меньшей степени, чем мог бы.
— Если мы говорим о препятствиях, это, конечно же, низкая платежеспособность населения и недостаток соответственной информации о хороших медицинских центрах. То есть пациент чаще всего не знает, где можно получить высококачественную помощь по той патологии, которая ему необходима, — объяснил он.
Низкая платежеспособность сказывается на том, что для получения медицинской помощи в другом регионе пациенту нужно самостоятельно оплатить поездку, проживание, а иногда и сопровождение родственниками. Поэтому некоторые просто отказываются от этой идеи.
— Ограничение платежеспособности сдерживает получение медицинской помощи в других регионах из-за того, что многие люди не в состоянии оплатить, скажем, поездку второго члена семьи и его проживание. А это сопровождение, например, требуется, потому что сам человек не может себя обслуживать.
По словам Прохоренко, какое-то время одним из главных показателей рейтингов региональных губернаторов являлось количество жителей, которые уезжают за медицинской помощью на другие территории. Поэтому региональным министрам было поручено отправлять пациентов в иные города только в случае крайней необходимости.
Экспорт медицинских услуг, подчеркнул эксперт, активно развивался до пандемии. Но с ковидом всё «схлопнулось» и с тех пор вряд ли восстановилось.
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