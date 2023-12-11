Рак лечат в Москве и Петербурге, сердце — в Казани. Почему россияне едут лечиться в другие регионы и как это устроено

Всё это влияет на развитие внутреннего медицинского туризма. MSK1.RU решил выяснить, в каком состоянии он находится в настоящее время, какие направления популярны среди россиян и что побуждает людей ехать в Москву или Питер на лечение.

Пандемия дала толчок

Медицинский туризм в России идет порознь с оздоровительным (то есть с санаторно-курортным). Традиционно он делится на 3 направления: въездной, внутренний и выездной. В последние годы наиболее активно развивается первый его тип — с 2018 года власти реализуют федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг», поэтому Россия с распростертыми объятиями принимает на лечение иностранцев.