Тест на выживание: знаете ли вы, что можно и нельзя делать в морозы

Аномальные морозы продолжаются по всей России. Синоптики уже назвали их суперсибирскими и предупреждают, что в ближайшее время местами температура опустится до
10 вопросов, которые спасут вас от обморожения
Аномальные морозы продолжаются по всей России. Синоптики уже назвали их суперсибирскими и предупреждают, что в ближайшее время местами температура опустится до
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