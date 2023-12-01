Лавры за победу над диабетом достались не тому? История русского ученого, который изобрел метод производства инсулина за 20 лет до открытия

На фотографиях выше вы видите одного и того же мальчика с разницей в год. Объемная одежда на первом фото скрывает тощее тело ребенка. Только ножки-веточки и худое лицо выдают его болезненный вид. Это больной диабетом Тедди Райдер, которому врачи отводили всего пару месяцев жизни. Но Тедди повезло: он стал одним из испытателей первых образцов инсулина.



К тому моменту мальчик весил всего 12 килограммов и уже был не в состоянии подняться с кровати. Но за год лечения ребенок поправился и стал милым пухлым ребенком, каким мы видим его на фото справа. Теодор прожил до 76 лет — это и в наши дни неплохой показатель, а в прошлом веке считалось настоящим чудом.

