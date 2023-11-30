Коклюш захватывает Россию: как узнать его по симптомам

Традиционно с наступлением холодов растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, в этом году к ним ожидаемо присоединился ковид. Но не только он — в последние недели то из одного, то из другого региона России доходят новости о коклюше. На днях случай заражения выявили в школе в Перми, в Екатеринбурге из-за вспышки коклюша закрыли на карантин гимназию. Были жалобы на коклюш в петербургском Кадетском военном корпусе Минобороны РФ им. Александра Невского (правда, в учреждении утверждают, что это единичный случай), в Самарской области и в Челябинской. Заболевание давно считается управляемым и до последнего времени было редкостью — от коклюша есть вакцина, которой прививают в раннем детстве. Так почему он снова захватывает школы? Разбираемся.

