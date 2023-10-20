Вы сами увидите это в зеркале. Кардиолог назвал признак атеросклероза, который выдает внешность

А вот у женщин подобной связи цвета волос и атеросклероза не обнаружено, но лишь потому, что найти участниц для исследования просто не удалось.



«Перец с солью»: случай из практики

Кардиолог вспомнил одного из своих пациентов. 50-летний мужчина с жалобами на высокое давление начал принимать выписанные врачом таблетки от гипертонии, и состояние его улучшилось. Пациент отказался проходить обследование и сдавать анализы на холестерин, которые ему настоятельно рекомендовал доктор.



— При нашей последней встрече мужчина был совершенно седым, но через несколько лет я случайно увидел его фото: цвет волос у него изменился и стал как перец с солью, да и в целом внешний вид пациента стал гораздо лучше, он похудел и выглядел моложаво, — рассказал врач. — Оказалось, мужчина женился, бросил работу водителя грузовика и уехал в Индию, где теперь работает массажистом. Он полностью изменил образ жизни. Похоже, это и способствовало активизации защитных сил организма.

