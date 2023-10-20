Вы сами увидите это в зеркале. Кардиолог назвал признак атеросклероза, который выдает внешность

Врачи иногда могут с ходу поставить предварительный диагноз, лишь только взглянув на зашедшего в кабинет пациента. Кардиолог Константин Крулёв объяснил «Доктору Питеру», какая особенность внешности может предупредить о развитии атеросклероза. Именно по ней можно заподозрить развитие опасного заболевания — появление в кровеносных сосудах холестериновых бляшек. Эта болезнь, если ее вовремя не поймать, может привести к инфаркту и инсульту и даже к внезапной смерти.
Константин Крулев, практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе (личный сайт).
Признак атеросклероза
— Признаком раннего появления атеросклеротических бляшек может быть преждевременное поседение волос, — объяснил в своем блоге врач-кардиолог Константин Крулёв. — Это подтвердило недавнее исследование ученых в Испании, в котором принимали участие более 500 мужчин в возрасте от 42 до 64 лет. Оказалось, проявления атеросклероза у них были пропорциональны выраженности седины.
А вот у женщин подобной связи цвета волос и атеросклероза не обнаружено, но лишь потому, что найти участниц для исследования просто не удалось.
«Перец с солью»: случай из практики
Кардиолог вспомнил одного из своих пациентов. 50-летний мужчина с жалобами на высокое давление начал принимать выписанные врачом таблетки от гипертонии, и состояние его улучшилось. Пациент отказался проходить обследование и сдавать анализы на холестерин, которые ему настоятельно рекомендовал доктор.
— При нашей последней встрече мужчина был совершенно седым, но через несколько лет я случайно увидел его фото: цвет волос у него изменился и стал как перец с солью, да и в целом внешний вид пациента стал гораздо лучше, он похудел и выглядел моложаво, — рассказал врач. — Оказалось, мужчина женился, бросил работу водителя грузовика и уехал в Индию, где теперь работает массажистом. Он полностью изменил образ жизни. Похоже, это и способствовало активизации защитных сил организма.
Как проверить, есть ли атеросклероз сосудов
Врач отмечает, что ранняя седина необязательно точно говорит о том, что ваши сосуды забиты бляшками. Это лишь возможный признак риска тяжелого атеросклероза.
— Достоверно оценить состояние артерий и диагностировать атеросклероз можно по липидограмме и дуплексному сканированию сосудов, — говорит Константин Крулёв. — Проще всего осмотреть сонные артерии или сосуды нижних конечностей. По ним косвенно можно судить обо всех остальных артериях, в том числе питающих сердечную мышцу.
Посмотреть, в каком состоянии сосуды сердца, сложнее: УЗИ до них «не добивает». Покажут точно, забиты они или нет, только КТ и коронарография.
Главный же признак атеросклероза — стенокардия (сжимающая боль в груди при движении) и боль в ногах при ходьбе, резюмирует врач.
Как не пропустить
Руководитель кардиологической службы «Новой больницы» кандидат медицинских наук Елена Фокина говорит о том, что при любом дискомфорте в области сердца нужно обращаться к врачу.
— К сожалению, течение сердечно-сосудистых заболеваний таково, что их лечение надо начинать по принципу «чем раньше, тем лучше», это позволит предупредить такие серьезные осложнения, как инфаркт миокарда, мозговой инсульт. Про ишемическую болезнь сердца говорят так: этим заболеванием можно мучиться всю жизнь, а можно — несколько секунд.
Очень важно вовремя выявить проблему, провести необходимое обследование и назначить лечение.
— Если человек испытывает боль или дискомфорт в груди, одышку, внезапно теряет сознание, нужно вызвать скорую помощь. С остальными симптомами лучше обратиться к терапевту в более спокойном режиме. На хронические сердечно-сосудистые проблемы указывают неприятные ощущения в грудной клетке, особенно если они связаны с физической нагрузкой, ходьбой, с холодным воздухом, с волнением, с любыми сильными эмоциями.
У пациентов с ишемической болезнью сердца приступы стенокардии (боли в груди) чаще провоцируются физнагрузкой, а когда на дворе зима, на холодном воздухе эти приступы учащаются, возникают даже при меньшей нагрузке. Если симптом провоцируется нагрузкой — физической или психоэмоциональной, на него стоит обратить внимание и обратиться к врачу.