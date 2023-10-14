Врачи стали не нужны, а скоро совсем исчезнут? Почему пациенты больше доверяют интернету, чем медикам

Это частая история, ведь попасть к врачу сейчас довольно трудно — по словам эксперта в области общественного здравоохранения Николая Прохоренко, доступность медицинской помощи с каждым годом только падает.

— Возможностей просто прийти в поликлинику и проконсультироваться у врача становится всё меньше, потому что у нас нарастает кадровый дефицит. Не так просто попасть к доктору — надо записываться заранее. То есть пациент постоянно преодолевает какие-то барьеры, — объяснил Прохоренко.