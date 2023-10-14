Врачи стали не нужны, а скоро совсем исчезнут? Почему пациенты больше доверяют интернету, чем медикам

Найти свободное время, записаться к врачу, дождаться приема через две недели, а потом отсидеть многокилометровую очередь в поликлинике и услышать от доктора, что всё в порядке. Звучит как страшный сон, однако многие россияне живут именно в такой реальности. А ведь можно было просто залезть в интернет и найти всю нужную информацию: откуда боли в животе и как их лечить. Знакомо?
Сегодня пациенты всё чаще обращаются к интернету, чтобы узнать свой диагноз, а вот посетить медика отказываются. Как так вышло? Почему врачи бьют тревогу? К каким последствиям это может привести? Наши коллеги из MSK1.RU задали эти вопросы экспертам в области здравоохранения. Рассказываем, стоит ли гуглить свои симптомы и как понять, когда пора идти к врачу.
Всё дело в нехватке медиков?
— Я регулярно гуглю свои симптомы в интернете, потому что меня часто что-то беспокоит. То какая-то боль в груди, то голова кружится — начинаю искать, при каких болезнях возникают эти симптомы. Я не иду к врачу, потому что нет свободного времени, а почитать что-то в интернете успеваешь по дороге на работу. Правда, обычно это заканчивается тем, что я, оказывается, больна раком — тогда закрываю Гугл и забываю об этом, — рассказала MSK1.RU москвичка Анна.
Это частая история, ведь попасть к врачу сейчас довольно трудно — по словам эксперта в области общественного здравоохранения Николая Прохоренко, доступность медицинской помощи с каждым годом только падает.
— Возможностей просто прийти в поликлинику и проконсультироваться у врача становится всё меньше, потому что у нас нарастает кадровый дефицит. Не так просто попасть к доктору — надо записываться заранее. То есть пациент постоянно преодолевает какие-то барьеры, — объяснил Прохоренко.
В то же время доступность интернета наоборот возрастает — всё больше людей умеют им пользоваться и всё больше ему доверяют. Поиск неизвестного в Сети становится нормой нашей жизни. Поэтому, по словам эксперта, пациент сначала пытается узнать о своем состоянии самостоятельно, потом спрашивает у знакомых, покупает лекарства в аптеке, а когда симптомы не проходят, идет к врачу — иногда достаточно поздно.
При этом тенденция поиска диагнозов в интернете отчасти разгружает врачей. По мнению Прохоренко, если бы все обращались к специалисту по мелочи, то система бы не переварила эти обращения. С другой стороны, если пациент приходит с запущенным заболеванием, специалисту будет сложнее его лечить.
Старинная традиция
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин считает, что эта тенденция существует уже многие века, просто немного видоизменилась. Раньше люди обращались к знахаркам, бабкам-повитухам и заговорщицам. Это так закоренилось в сознании россиян, что теперь обычная медицина воспринимается в нашем сознании как что-то чуждое.
— Эта тенденция была, есть и будет. Такой правовой нигилизм нашего человека. Есть что-то за гранью того, что знает врач. Надо найти кого-то третьего, а лучше кого-то понароднее, — говорит Кондрахин.
Медик рассказал, что в его практике встречаются пациенты, которые уже определили свой диагноз с помощью интернета. Они приходят на прием и заявляют, что уже всё знают о своей болезни. А потом оказывается, что такой болезни у них и нет.
Больше всего меня удивляет, когда говорят, что интернет — это помойка, но почему-то лечиться в этой помойке очень даже неплохо, — отметил эксперт.
По словам врача, человек может обратиться к интернету, чтобы изучить неизвестную информацию о болезни или препаратах, но не для постановки диагноза и самолечения.
Что говорят медики
Корреспондент MSK1.RU поговорила со специалистами узких направлений, чтобы выяснить, к каким последствиям могут привести поиски диагноза в Сети. Так, стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что если человек испытывает проблемы с зубами, не стоит искать способы самолечения.
— Я часто встречаю какие-то странные советы, что можно взять лимонный сок, перемешать его с содой и такой пастой агрессивно почистить зубы. Согласен, зубы отбелятся, но только за счет того, что вы потеряете несколько микронов эмали. Если повторять такую процедуру регулярно, то можно получить повышенную чувствительность зубов, — объяснил стоматолог.
Некоторые блогеры также рассказывают о самостоятельном пломбировании зуба полимерными материалами. Их можно купить на маркетплейсах: люди размачивают их в горячей воде и закрывают зуб. Однако в таком случае может возникнуть, например, обострение хронического верхушечного пародонтита, а потом поднадкостничный абсцесс — в общем, дела пойдут еще хуже.
В случае, если человека беспокоит зубная боль, он может найти в интернете клиники, почитать отзывы других пациентов, посмотреть рейтинг врачей. Россиянам рекомендуют посещать стоматолога раз в полгода для профилактического осмотра.
Акушер-гинеколог Мария Милютина отметила, что поиск диагнозов в интернете может закончиться как плачевно, так и не привести к плохим последствиям. Всё зависит от изначального умения человека воспринимать информацию и его тревожности.
— Часто к гинекологам не идут, потому что доктор может сказать что-то плохое, осудить. Это тема, на которую сложно говорить. Плюс сейчас это совсем не дешево. А некоторым пациентам, например, с бесплодием, тяжело принять свою проблему, — объяснила врач.
Тем не менее пациент должен обратиться к гинекологу, если проблема долгое время не уходит. Кроме того, каждая женщина должна проходить осмотр раз в 6–12 месяцев.
«Приятно поставить себе красивый диагноз»
Нередко с помощью интернета люди ставят себе психиатрические диагнозы. По словам психиатра Александра Теслера, обычно так поступают тревожные люди или люди, страдающие ипохондрией.
— Часто у таких личностей во время стресса возникают психосоматические расстройства: они ощущают боли в теле, начинают бродить по консультативным центрам и попадают к психотерапевту, потому что узкие специалисты у них ничего не находят. В медицине это называется «синдромом третьего курса» — человек находит у себя два-три симптома и сам себя накручивает, — объяснил врач.
Как правило, человек не приходит к психиатру самостоятельно — обычно его направляют врачи-терапевты. Но если пациент хочет проконсультироваться у психотерапевта, он может это сделать.
— Человеку проверяться у психиатра смысла нет, но если хочется поговорить со специалистом, лучше прийти. Тревожному человеку нужно подтверждение того, что у него не так всё плохо, как он считает, — говорит Теслер.
По словам врачей, каждый человек должен регулярно проверяться у медиков после 40 лет. Обычно чекап проходят раз в год.
— После 40 лет начинаются изменения в организме, которые могут быть незаметны. Человек должен проходить обследование у терапевта, ежегодно делать ЭКГ, флюорографию, биохимические анализы крови, анализ на холестерин, гемоглобин, глюкозу, анализ мочи. Мы сравниваем результаты из года в год и собираем статистику, что изменилось, — рассказал Кондрахин.
Интернет заменит врачей?
По мнению президента Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александра Саверского, люди идут в интернет, потому что хотят получить независимую информацию. Это удобно, доступно и быстро. Однако если тенденция продолжит развиваться, то профессия врача может и вовсе исчезнуть.
— Многие профессии заменяются искусственным интеллектом. Известен такой эпизод, когда сложнейший диагноз пациентка сама себе поставила через интернет, в то время как несколько «светил» этого сделать не смогли, — говорит Саверский.
Эксперт отметил, что в ближайшее время интернет будет начинен стандартными способами диагностики — через него люди смогут, например, измерить давление. Уже сейчас врачи начали консультировать пациентов удаленно — с помощью телемедицины.
Поэтому Саверский считает, что со временем они почти полностью уйдут в онлайн-формат. Помещения поликлиник освободятся, останутся только диагностические центры и стационары с хирургией и реанимацией.
Кроме того, в Сети появляются сервисы, которые со временем могут заменить врачей, — историю болезни уже можно посмотреть на «Госуслугах».
— У меня возникает вопрос: что останется от врачебной профессии лет через 10–15? И сколько врачей у нас останется? Докторов хоть и не хватает, но ситуация может измениться прямо наоборот, когда они будут не нужны, — заключил президент организации.
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