В России всего 25 детей с такой мутацией. Для спасения семилетнего Святослава нужен американский препарат за 320 миллионов рублей

Святославу Тропынину из Тюмени недавно исполнилось семь лет. Сейчас вместе с другими первоклашками он должен был знакомиться со школой. Но жизнь мальчика резко изменилась после очередного медосмотра. Результаты обычного анализа крови шокировали медиков и родителей. Череда уточнений, обследований, и через месяц у Святослава выявили редкое генетическое заболевание — миодистрофию Дюшенна.
Если болезнь не лечить, со временем ребенок перестанет ходить. В худшем случае он не сможет стать взрослым. Никогда. Проблема в том, что этот диагноз очень редкий. Настолько, что в России лечения просто нет. Родители Святослава нашли единственный шанс — революционный препарат в США. Стоит он баснословные
Миодистрофия Дюшенна — Беккера — генетическое заболевание, вызванное изменением в гене дистрофина (структурный белок), расположенного в Х-хромосоме. Оно характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью, вплоть до потери способности ходить. Механизм развития напоминает печально известную СМА (спинальную мышечную атрофию). Первые клинические проявления можно заметить только к 3–5 годам ребенка.
«Результат биохимии нас шокировал»
Святослав родился в семье Виктории и Никиты Тропыниных. В Тюмени они известны как волонтеры и поисковики, которые не раз приходили на помощь нуждающимся. Мало кто знает, но они еще и многодетные родители. В семье трое мальчишек: Святославу семь лет, Всеволоду пять и младшенькому Никите чуть меньше двух. Все они веселые, активные голубоглазые проказники. Дети родились здоровыми, хорошо развивались. Старший Святослав даже занимался спортом.
— Мы проходили все возможные плановые медосмотры, были на комиссии перед дзюдо. Год им занимались. Все анализы всегда были хорошие, никто из докторов ничего не заподозрил. В январе сын сломал ногу, бедренную кость. Делали экстренную операцию, установили штифты. До сентября нужно было их удалить. Мы же в школу собирались идти. В июле начали готовиться ко второй операции, проходить специалистов, сдавать анализы. Результат обычной биохимии крови нас шокировал. Показатель креатинкиназы превышал 20 тысяч при норме меньше 200! Были завышены еще несколько показателей, которые свойственны нашему заболеванию, — вспоминает мама мальчика Виктория Тропынина.
Святослава начали обследовать разные специалисты, но вердикт спустя месяц вынес московский генетик — миодистрофия Дюшенна. У мальчика отсутствует участок X-хромосомы в
— Это большая редкость. В России всего около 25 детей с именно такой мутацией. У Святослава не может вырабатываться дистрофин, который способствует росту и развитию мышц. До его пяти лет проявлений почти нет, потому что у детского организма идет взрывной рост. Потом организм перестраивается на другие вещи, и всё становится заметно. Болезнь охватывает все системы организма. Начинается с того, что у ребенка увеличиваются икроножные мышцы. Мышечная ткань замещается жировой либо соединительной. Ребенок теряет функцию хождения и садится в инвалидное кресло. Потом начинаются проблемы с сердцем, дыханием. И буквально 10 лет — и финал жизни ребенка, — объяснил Никита Тропынин, отец Святослава.
«Мама, я устал, мне нужно отдохнуть»
То, что у мальчика немного крупные икры, родители замечали всегда. Но значения этому не придавали. Думали, что у него просто такая конституция. У его папы Никиты тоже довольно крепкие ноги. Все считали, что это просто наследственная физиология.
— О таком диагнозе мы впервые услышали в кабинете у генетика. Доктора задавали вопросы: «Может ли он самостоятельно подняться с пола из положения сидя? Есть ли в его ходьбе неуклюжесть? Падает, может быть, часто? Либо присутствуют ли какие-то сложности с передвижением? Например, при подъеме по лестнице». Когда я всё это услышала, то провела ассоциацию с нашей повседневной жизнью. Всё сошлось. Сыну действительно сложно подниматься с пола без опоры. Ходить по лестнице долго он тоже не может. Где-то устает: походит, походит, сядет, отдохнет и снова продолжает. Зачастую говорит: «Мама, я устал, мне нужно отдохнуть», — рассказала Виктория.
— Мы видели, что он часто спотыкается, падает. Иногда не хочет идти. Но мы думали, что он просто неуклюжий. Считали, что он ленится, дурачится. Заболевание у нас не наследственное. Просто мутация гена. Игра природы, — добавил Никита.
«3,2 миллиона долларов»
В Тюмени семья столкнулась с первыми сложностями. Заболевание настолько редкое, что врачи о нем просто не знают. И помочь тоже не могут. Сначала Тропынины обратились в Москву, но там предложили только сдерживающую гормональную терапию.
— Мы узнали про препарат «Элевидис» (первый генный препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. — Прим. ред.). Его выпускают и применяют только в США. Его уже одобрили для детей до пяти лет. Сейчас они проводят клинические испытания для более старшего возраста. Я написал в Америку, напрямую в клинику Sarepta Therapeutics, и они ответили на следующий день. Сказали: «Да, мы проводим исследования, нам интересно, что у вас
Сейчас семье удалось собрать чуть более 830 тысяч рублей. Найти всю сумму нужно в короткие сроки. Если не начать даже такое рискованное лечение, то Святослав скоро может оказаться в инвалидном кресле. Виктория и Никита Тропынины еще ведут переговоры с американской клиникой и надеются, что их сына возьмут на клинические испытания. Тогда затраты могут сократиться до стоимости перелета, оформления виз и проживания в другой стране.
Папа Никиты рассказывает о болезни сына на своей странице в социальных сетях.
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