В России всего 25 детей с такой мутацией. Для спасения семилетнего Святослава нужен американский препарат за 320 миллионов рублей

Если болезнь не лечить, со временем ребенок перестанет ходить. В худшем случае он не сможет стать взрослым. Никогда. Проблема в том, что этот диагноз очень редкий. Настолько, что в России лечения просто нет. Родители Святослава нашли единственный шанс — революционный препарат в США. Стоит он баснословные 320 миллионов рублей. Наши коллеги из 72.RU рассказывают историю мальчика, которого считали неуклюжим, а на самом деле у него всю жизнь медленно атрофировались мышцы.

Миодистрофия Дюшенна — Беккера — генетическое заболевание, вызванное изменением в гене дистрофина (структурный белок), расположенного в Х-хромосоме. Оно характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью, вплоть до потери способности ходить. Механизм развития напоминает печально известную СМА (спинальную мышечную атрофию). Первые клинические проявления можно заметить только к 3–5 годам ребенка.