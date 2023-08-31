«У нее не было челюсти»: девочка-«инопланетянка» выжила и пошла в обычную школу, несмотря на ожидания врачей

Родители даже не думали над тем, чтобы отказаться от больного ребенка, хотя медперсонал прямо спрашивал: «Что вы будете делать с ней? Вы знаете, каково вам придется?»

— Я сама выросла в многодетной семье, была старшая. Всегда несла ответственность за младших братьев и сестер. У меня в голове никогда не появлялось мыслей кого-то предать или бросить. Я спросила у мужа, и он тоже сказал: «Нет, дочь мы не бросим». Хотя тогда мы не понимали, что нас ждет и что будет с ребенком, — сквозь слезы признается мать. — Но я понимала одно: она мой ребенок и она нуждается во мне. Я разделю ее участь. К счастью, всё сложилось хорошо. И муж, и старшие дети — все меня поддержали.