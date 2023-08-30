«Скорые приезжают одна за другой»: невролог рассказала, как полнолуние может ухудшить здоровье

В ночь с 30 на 31 августа россияне будут наблюдать очередное суперлуние. Кандидат медицинских наук Ксения Овсянникова рассказала «Доктору Питеру», что в этот период люди могут чувствовать заметное ухудшение здоровья. Причем более чувствительны к фазам Луны женщины. Вот какие рекомендации дает невролог в последние дни августа.
Раз в две недели Луна кардинально меняется для тех, кто смотрит на нее с Земли. В полнолуние мы наблюдаем ее идеально круглой, в новолуние — не видим вовсе. Не секрет, что фазы Луны колоссально влияют на моря и океаны и их обитателей. Есть мнение, что под воздействие естественного спутника Земли попадает и человек.
Невролог Ксения Овсянникова уверена, что в полнолуние и новолуние наше самочувствие может сильно ухудшаться, но абсолютно по-разному. Она поделилась своими выводами, которые сделала за годы работы практикующим доктором.
Ксения Овсянникова, невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета. Личный сайт.
Утомительные дежурства
— Когда я дежурила ночами в инсультном отделении, то заметила закономерность: если смена выпадала на полнолуние, скорые приезжали одна за одной, — рассказала врач-невролог Ксения Овсянникова. — У пациентов были головокружения со рвотой, гипертонические и вегетативные кризы, всевозможные обострения. В отделении также было очень неспокойно — с сильными нарушениями ночного сна. Обострялась и психиатрическая патология. Дежурства выходили очень утомительные. Так я стала обращать внимание на полнолуния.
Отмечала врач изменения в самочувствии пациентов и в новолуние. Так, женщина с нарколепсией — непреодолимыми приступами глубокого сна — регулярно особенно глубоко теряла сознание именно тогда, когда Луна была невидима для земного наблюдателя.
— Наблюдение за собой и пациентами и штудирование литературы позволили выделить некоторые закономерности, — продолжает Ксения Овсянникова. — Тонус и силы человека растут с новолуния до полнолуния, это особенно ощущается за три дня до астрособытия и три дня после него. Так как женщины более подвержены циклическим процессам, то и к циклу Луны они более чувствительны. А вот физически крепкие, тренированные люди на Луну так не реагируют.
Новолуние: советы невролога
— В новолуние, когда Луны на небе не видно, общий тонус организма может быть снижен, есть сонливость, слабость, повышенная утомляемость, — считает врач Ксения Овсянникова. — Закономерны очистительные реакции: послабления стула, слезы — очищение глимфатической системы мозга. Организм будто пользуется любой возможностью очищения, поэтому на новолуние характерны всевозможные «отравления»: понос, рвота. Может быть нехорошо пациентам с хроническими заболеваниями.
Врач рекомендует в дни новолуния много спать, не напрягаться, поберечь силы, пить много чистой воды, проводить водные очистительные процедуры.
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Луна растет в период между новолунием и полнолунием. Это 14 дней (две фазы), даты которых от месяца к месяцу могут меняться.
В августе 2023 года это период с 16-го по 31-е число. В этот период освещенность Луны растет от нуля до ста процентов. Затем Луна начинает убывать (от полнолуния до новолуния) — это третья и четвертая фазы.
Разобраться, когда Луна убывает или растет, можно визуально. Правая сторона Луны — это та часть, которая всегда растет. Если правая сторона темная, Луна становится темнее; если правая сторона освещена, Луна становится ярче.
Есть и еще один способ: если Луна в небе похожа на букву С, то это «стареющая» луна, если на букву Р (пририсуйте к серпу палочку) — «растущая».
Полнолуние и здоровье
— В полнолуние может нарушаться ночной сон, появляться дневная сонливость, повышаться давление, усиливаться тревожность, психические обострения, панические атаки, головная боль и так далее, — говорит невролог Ксения Овсянникова. — В эти дни рекомендуется много гулять на свежем воздухе, особенно вечером перед сном, пить травяные чаи, натуральные седативные средства.
С позиции доказательной медицины достоверных данных о влиянии Луны на здоровье человека пока недостаточно. Известно, что проводились научные исследования, которые, в частности, подтвердили влияние полнолуния на течение эпилепсии. А шведские ученые в своей работе, опубликованной в Science of the Total Environment, выяснили, что бессонница у мужчин может быть связана с циклами Луны: на растущей они спят хуже.
Что надо знать о суперлунии
Согласно приметам, суперлуние негативно влияет на общество, в частности, оно провоцирует всплески насилия и самоубийств. В этот период не стоит назначать важные встречи личного и делового характера. В случае конфликта вы надолго испортите отношения. Также не рекомендуется пробовать что-то новое.
При этом большая Луна призывает денежную удачу. Для тех, кто верит в силу эзотерики, суперлуние активизирует энергию, помогает притягивать деньги. Запрошенные в день суперлуния желания имеют свойства сбываться.
В частности, чтобы привлечь денежную удачу, рекомендуется на ночь выложить монетку на подоконник, так она зарядится лунной энергией. После этого ее нужно как можно скорее потратить, чтобы преумножить свое богатство. Также по поверьям в суперлуние Вселенная хорошо реагирует на денежные запросы — в этот период загадывают прибавку к зарплате или премию.