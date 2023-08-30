«Скорые приезжают одна за другой»: невролог рассказала, как полнолуние может ухудшить здоровье

Отмечала врач изменения в самочувствии пациентов и в новолуние. Так, женщина с нарколепсией — непреодолимыми приступами глубокого сна — регулярно особенно глубоко теряла сознание именно тогда, когда Луна была невидима для земного наблюдателя.



— Наблюдение за собой и пациентами и штудирование литературы позволили выделить некоторые закономерности, — продолжает Ксения Овсянникова. — Тонус и силы человека растут с новолуния до полнолуния, это особенно ощущается за три дня до астрособытия и три дня после него. Так как женщины более подвержены циклическим процессам, то и к циклу Луны они более чувствительны. А вот физически крепкие, тренированные люди на Луну так не реагируют.

