6 овощей, которые быстрее всего снижают холестерин и лишний вес: в них больше всего клетчатки

Вот 6 овощей, которые содержат ударную дозу пищевых волокон

Цветная капуста

2 г клетчатки на 100 г продукта



Цветная капуста — прекрасный овощ, который поможет вам разнообразить вкус привычных блюд. В ней много не только пищевых волокон, но и аскорбиновой кислоты, витамина К и фолиевой кислоты. А еще этот продукт богат полезным для сердца калием. Калорий в цветной капусте совсем немного — всего 25 ккал на 100 г , поэтому ее можно съесть сразу много и без вреда для фигуры.



Морковь

2,8 г клетчатки на 100 г продукта



Обычная морковь очень полезна для вашего пищеварения. В ней есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. А еще в моркови много бета-каротина — антиоксиданта, укрепляющего зрение.

