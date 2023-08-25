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6 овощей, которые быстрее всего снижают холестерин и лишний вес: в них больше всего клетчатки

Несколько причин обратить внимание на количество пищевых волокон в своем рационе

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Самое время налегать на овощи

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Многие не очень любят есть овощи и недооценивают их полезные свойства. Узнайте, в каких из них есть ударная доза пищевых волокон, которые принесут организму только пользу.

Без овощей трудно представить себе полноценный рацион. В них есть полезные витамины, минералы и антиоксиданты. Кроме того, именно овощи — ценный и незаменимый источник клетчатки. Об этом — в материале «Доктора Питера».

Вот лишь несколько причин обратить внимание на количество пищевых волокон в своем рационе:

  • клетчатка помогает снизить уровень вредного холестерина в крови;
  • стабилизирует уровень сахара;
  • помогает наладить стабильное пищеварение;
  • позволяет быстрее насыщаться пищей и не переедать;
  • снижает риск рака толстой кишки, инсульта и инфаркта.

Вот 6 овощей, которые содержат ударную дозу пищевых волокон

Цветная капуста

2 г клетчатки на 100 г продукта

Цветная капуста — прекрасный овощ, который поможет вам разнообразить вкус привычных блюд. В ней много не только пищевых волокон, но и аскорбиновой кислоты, витамина К и фолиевой кислоты. А еще этот продукт богат полезным для сердца калием. Калорий в цветной капусте совсем немного — всего 25 ккал на 100 г, поэтому ее можно съесть сразу много и без вреда для фигуры.

Морковь

2,8 г клетчатки на 100 г продукта

Обычная морковь очень полезна для вашего пищеварения. В ней есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. А еще в моркови много бета-каротина — антиоксиданта, укрепляющего зрение.

Брюссельская капуста

3,8 г клетчатки на 100 г продукта

Этот овощ поможет сделать ваш любимый салат более сытным. Кроме того, в нем много витамина К, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и кости. А благодаря повышенному содержанию клетчатки продукт еще и замедляет переваривание пищи, а также предотвращает скачки уровня сахара в крови.

Шпинат

2,2 г клетчатки на 100 г продукта

Шпинат можно использовать в смузи, салатах, гарнирах. Так вы добавите в свое меню заряд клетчатки и других полезных веществ. В шпинате есть антиоксиданты: витамин С и бета-каротин. А еще в нем много железа и витамина К, благодаря чему продукт отлично влияет на здоровье крови и прочность костей.

Брокколи

2,6 г клетчатки на 100 г продукта

Этот хрустящий овощ укрепляет кости. В нем много пищевых волокон, минерального кальция, витаминов А и С. Кроме того, в брокколи есть сульфорафан — это соединение с антираковым эффектом.

Горох

5 г клетчатки на 100 г продукта

Настоящий рекордсмен по содержанию пищевых волокон — обычный зеленый горошек. Всего 100 г продукта позволяют получить 26% от суточной нормы клетчатки. А еще в нем много растительного белка. Кроме того, горох поддерживает регуляцию уровня сахара в крови, пишет издание ETNT.

И еще раз про дыню

До этого мы рассказывали о том, что очень хорошо снижает холестерин дыня, которая, кстати, тоже считается овощем. Но говорят, что дыню лучше не есть с другими продуктами, делая перерыв в несколько часов. Нужно ли действительно придерживаться такой рекомендации? В сезон дыни узнали, как правильно ее есть, у терапевта-гастроэнтеролога Александра Соболя.

Специалист объяснил, что дыня считается тяжелым продуктом. Ее не рекомендуют есть с другой пищей, так как в желудке дыня не задерживается, а, например, мясо обрабатывается именно желудочным соком. Дыня же вообще не подвергается ферментации в желудке, только в тонком кишечнике.

Дыня «колхозница» не очень сладкая, но полезная

Дыня «колхозница» не очень сладкая, но полезная

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— Если, условно говоря, ты съел дыню, она будет «тащить» за собой другие продукты, съеденные до нее, так как в желудке не задерживается. Это будет приводить к дискомфорту в желудке и кишечнике, к тяжести, вздутию, газам, отрыжке, нарушениям стула, потому что другая пища не успела перевариться в желудке и не может доперевариться в кишечнике, — говорит врач.

Врач советует есть дыню не на десерт, а перед употреблением тяжелой пищи.

У дыни большой гликемический индекс. Этот показатель отражает уровень воздействия пищи на выработку инсулина. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее продукт всасывается в кровь, вызывает выброс инсулина и тем быстрее в дальнейшем человек захочет есть. Чем гликемический индекс ниже, тем продукт меньше воздействует на инсулинозависимые органы. Например, на поджелудочную железу — при употреблении продуктов с низким гликемическим индексом нагрузка на нее меньше и ниже риск вызвать инсулинорезистентность (нечувствительность клеток к инсулину, невозможность для клеток взять глюкозу для использования), ожирение, сахарный диабет.

— Также дыня содержит огромное количество клетчатки, она практически из нее состоит, и рекомендуется ее есть либо за два часа до еды, основного приема пищи, либо через два часа после, — говорит гастроэнтеролог.

Дыня хоть и имеет большой гликемический индекс, но количество углеводов в ней не настолько большое, отмечает врач. Однако она нежелательна для диабетиков и тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит и язва в стадии обострения и другие патологии ЖКТ.

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