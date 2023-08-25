6 овощей, которые быстрее всего снижают холестерин и лишний вес: в них больше всего клетчатки

Многие не очень любят есть овощи и недооценивают их полезные свойства. Узнайте, в каких из них есть ударная доза пищевых волокон, которые принесут организму только пользу.
Без овощей трудно представить себе полноценный рацион. В них есть полезные витамины, минералы и антиоксиданты. Кроме того, именно овощи — ценный и незаменимый источник клетчатки. Об этом — в материале «Доктора Питера».
Вот лишь несколько причин обратить внимание на количество пищевых волокон в своем рационе:
- клетчатка помогает снизить уровень вредного холестерина в крови;
- стабилизирует уровень сахара;
- помогает наладить стабильное пищеварение;
- позволяет быстрее насыщаться пищей и не переедать;
- снижает риск рака толстой кишки, инсульта и инфаркта.
Вот 6 овощей, которые содержат ударную дозу пищевых волокон
Цветная капуста
2 г клетчатки на
Цветная капуста — прекрасный овощ, который поможет вам разнообразить вкус привычных блюд. В ней много не только пищевых волокон, но и аскорбиновой кислоты, витамина К и фолиевой кислоты. А еще этот продукт богат полезным для сердца калием. Калорий в цветной капусте совсем немного — всего 25 ккал на
Морковь
2,8 г клетчатки на
Обычная морковь очень полезна для вашего пищеварения. В ней есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. А еще в моркови много бета-каротина — антиоксиданта, укрепляющего зрение.
Брюссельская капуста
3,8 г клетчатки на
Этот овощ поможет сделать ваш любимый салат более сытным. Кроме того, в нем много витамина К, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и кости. А благодаря повышенному содержанию клетчатки продукт еще и замедляет переваривание пищи, а также предотвращает скачки уровня сахара в крови.
Шпинат
2,2 г клетчатки на
Шпинат можно использовать в смузи, салатах, гарнирах. Так вы добавите в свое меню заряд клетчатки и других полезных веществ. В шпинате есть антиоксиданты: витамин С и бета-каротин. А еще в нем много железа и витамина К, благодаря чему продукт отлично влияет на здоровье крови и прочность костей.
Брокколи
2,6 г клетчатки на
Этот хрустящий овощ укрепляет кости. В нем много пищевых волокон, минерального кальция, витаминов А и С. Кроме того, в брокколи есть сульфорафан — это соединение с антираковым эффектом.
Горох
5 г клетчатки на
Настоящий рекордсмен по содержанию пищевых волокон — обычный зеленый горошек. Всего
И еще раз про дыню
До этого мы рассказывали о том, что очень хорошо снижает холестерин дыня, которая, кстати, тоже считается овощем. Но говорят, что дыню лучше не есть с другими продуктами, делая перерыв в несколько часов. Нужно ли действительно придерживаться такой рекомендации? В сезон дыни узнали, как правильно ее есть, у терапевта-гастроэнтеролога Александра Соболя.
Специалист объяснил, что дыня считается тяжелым продуктом. Ее не рекомендуют есть с другой пищей, так как в желудке дыня не задерживается, а, например, мясо обрабатывается именно желудочным соком. Дыня же вообще не подвергается ферментации в желудке, только в тонком кишечнике.
— Если, условно говоря, ты съел дыню, она будет «тащить» за собой другие продукты, съеденные до нее, так как в желудке не задерживается. Это будет приводить к дискомфорту в желудке и кишечнике, к тяжести, вздутию, газам, отрыжке, нарушениям стула, потому что другая пища не успела перевариться в желудке и не может доперевариться в кишечнике, — говорит врач.
Врач советует есть дыню не на десерт, а перед употреблением тяжелой пищи.
У дыни большой гликемический индекс. Этот показатель отражает уровень воздействия пищи на выработку инсулина. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее продукт всасывается в кровь, вызывает выброс инсулина и тем быстрее в дальнейшем человек захочет есть. Чем гликемический индекс ниже, тем продукт меньше воздействует на инсулинозависимые органы. Например, на поджелудочную железу — при употреблении продуктов с низким гликемическим индексом нагрузка на нее меньше и ниже риск вызвать инсулинорезистентность (нечувствительность клеток к инсулину, невозможность для клеток взять глюкозу для использования), ожирение, сахарный диабет.
— Также дыня содержит огромное количество клетчатки, она практически из нее состоит, и рекомендуется ее есть либо за два часа до еды, основного приема пищи, либо через два часа после, — говорит гастроэнтеролог.
Дыня хоть и имеет большой гликемический индекс, но количество углеводов в ней не настолько большое, отмечает врач. Однако она нежелательна для диабетиков и тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит и язва в стадии обострения и другие патологии ЖКТ.