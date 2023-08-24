Почти два миллиарда рублей получит Новосибирская область из федерального бюджета — на что их потратят

В 2023 году Новосибирская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в общей сложности области выделят 1,8 миллиарда рублей. Их направят на строительство детского реабилитационного центра.
— Одобрено выделение 1,8 млрд рублей в 2023 году на строительство в Новосибирске федерального детского реабилитационного центра на 300 коек, — приводит пресс-служба цитату первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.
Указано, что решение принял президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, касающемся Новосибирской области. Регион получит федеральные средства на строительство центра.
В марте этого года стало известно, что Новосибирская область получит средства на строительство поликлиник, водопровода на улице Зорге и другие коммунальные объекты. На эти цели региону выделят 2 миллиарда рублей.