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Почти два миллиарда рублей получит Новосибирская область из федерального бюджета — на что их потратят

Средства выделят в 2023 году

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Деньги направят на строительство детского реабилитационного центра

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В 2023 году Новосибирская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в общей сложности области выделят 1,8 миллиарда рублей. Их направят на строительство детского реабилитационного центра.

— Одобрено выделение 1,8 млрд рублей в 2023 году на строительство в Новосибирске федерального детского реабилитационного центра на 300 коек, — приводит пресс-служба цитату первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

Указано, что решение принял президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, касающемся Новосибирской области. Регион получит федеральные средства на строительство центра.

Разрешение на строительство федерального детского реабилитационного центра выдали весной 2022 года. Учреждение возведут в Новосибирской области в рамках исполнения перечня поручений президента России.

В марте этого года стало известно, что Новосибирская область получит средства на строительство поликлиник, водопровода на улице Зорге и другие коммунальные объекты. На эти цели региону выделят 2 миллиарда рублей.

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