СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 76.41
eur 81.14
Тема дняАлтай в межсезонье
Все новости
Все новости

Новосибирская область получит 2 миллиарда рублей на поликлиники и ЖКХ

Решение приняли в Федеральном собрании

836

Область получит деньги в этом году

Поделиться

Новосибирская область в 2023 году получит 2 миллиарда рублей на строительство поликлиник, водопровода на улице Зорге и другие коммунальные объекты. Инфраструктурные кредиты выделят по решению Комиссии Федерального собрания России.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Новосибирской области со ссылкой на депутата Госдумы Александра Жукова.

— Средства направят на строительство трех поликлиник и сети водоотведения для строительства многоквартирных жилых домов на улице Зорге в Новосибирске. Кроме того, предусмотрено финансирование создания полигона ТБО в городе Болотное, — говорится в сообщении.

Также на эти деньги построят ливневую канализацию, сети водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения в поселке Озёрном.

В конце прошлого года стало известно, что Новосибирская область получит 2,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Работы выполнят по национальной программе.

По теме

Правительство Новосибирской областиУлица ЗоргеЖКХГосдумаБолотное
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter