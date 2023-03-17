Новосибирская область получит 2 миллиарда рублей на поликлиники и ЖКХ

Новосибирская область в 2023 году получит 2 миллиарда рублей на строительство поликлиник, водопровода на улице Зорге и другие коммунальные объекты. Инфраструктурные кредиты выделят по решению Комиссии Федерального собрания России.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Новосибирской области со ссылкой на депутата Госдумы Александра Жукова.
— Средства направят на строительство трех поликлиник и сети водоотведения для строительства многоквартирных жилых домов на улице Зорге в Новосибирске. Кроме того, предусмотрено финансирование создания полигона ТБО в городе Болотное, — говорится в сообщении.
Также на эти деньги построят ливневую канализацию, сети водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения в поселке Озёрном.
В конце прошлого года стало известно, что Новосибирская область получит 2,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Работы выполнят по национальной программе.