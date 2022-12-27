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Новосибирская область получит 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на одну из проблемных сфер

Рассказываем, на что потратят деньги

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Средства потратят по региональной программе

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В Новосибирскую область в 2023 и 2024 годах поступят более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Их потратят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

— Одобрены предложения о выделении 526,3 миллиона рублей и 1,8 миллиарда рублей в 2023 и 2024 годах соответственно на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств ППК «Фонд развития территорий», — сообщил заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, его цитирует официальный Telegram-канал правительства НСО.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов заявил, что средства потратят на реконструкцию и строительство сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Работы выполнят по национальной программе.

Накануне, 26 декабря, стало известно, что в Новосибирскую область направят дополнительные 7,3 миллиарда рублей. Деньги выделяют на строительство четвертого моста.

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