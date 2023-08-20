Как по внешности понять, что у вас проблемы с печенью: 8 главных признаков

«быстрое прилипание загара» на открытых участках тела;

неприятный запах пота и «несвежее дыхание»;

спонтанные синяки и гематомы на коже;

кровоточивость десен, носовые кровотечения;

кровь в стуле.

— При любом заболевании печени лечащему врачу будут заметны симптомы интоксикации по состоянию кожи, волос и ногтей. Такой пациент не выглядит здоровым, — отмечает Галина Барташевич.



Помимо внешнего вида, узнать о проблемах с печенью можно по настроению человека. Врач отмечает, что больной может стать агрессивнее, раздражительнее и хотеть больше спать:

