Как по внешности понять, что у вас проблемы с печенью: 8 главных признаков

Болезнь печени — одна из самых распространенных проблем со здоровьем у россиян. Несмотря на это, не все спешат к врачу, чтобы проверить свое здоровье. Вдруг всё обойдется и так? Но мало кто знает, что о болезни можно узнать, просто посмотрев в зеркало. Рассказываем о восьми главных признаках во внешности, которые говорят о том, что у вас не всё в порядке с печенью.
На что нужно смотреть
О болезнях печени может говорить уже то, как человек выглядит, как он себя чувствует и даже как он пахнет. Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич выделила главные симптомы, на которые строит обратить внимание.
— У человека есть три органа для выведения токсинов — это печень, почки и кожа. При заболевании печении или почек у больного человека «портится цвет лица»: может быть пожелтение кожи и склер (белки глаз. — Прим. ред.), может быть землистый оттенок кожи, появится угревая сыпь и акне, кожа станет жирной, — рассказала нам Галина Барташевич.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Также от болезней печени страдают волосы человека: они начинают приобретать тусклый цвет, начинается усиленное выпадение. Проблемы начинаются и с ногтями — чаще всего при поражении печени они становятся белыми, либо на них появляются белые пятна и полосы. Может возникнуть такое явление, как «ногти Гиппократа» — выпуклые ногти на руках и ногах, напоминающие часовые стекла.
Среди прочих симптомов больной печени врач выделяет:
- «быстрое прилипание загара» на открытых участках тела;
- неприятный запах пота и «несвежее дыхание»;
- спонтанные синяки и гематомы на коже;
- кровоточивость десен, носовые кровотечения;
- кровь в стуле.
— При любом заболевании печени лечащему врачу будут заметны симптомы интоксикации по состоянию кожи, волос и ногтей. Такой пациент не выглядит здоровым, — отмечает Галина Барташевич.
Помимо внешнего вида, узнать о проблемах с печенью можно по настроению человека. Врач отмечает, что больной может стать агрессивнее, раздражительнее и хотеть больше спать:
— Для пациентов с поражением печени характерна повышенная раздражительность, перепады настроения, утомляемость, сонливость.
Как уберечь печень от болезней
Болезней печени, из-за которых могут начаться проблемы со здоровьем, достаточно много. К наиболее частым Галина Барташевич отнесла:
- вирусные гепатиты;
- отравления суррогатами алкоголя;
- алкоголизм;
- стеатогепатит;
- лекарственный гепатит;
- аутоиммунные поражения печени;
- переход гепатита в цирротическую стадию.
В случае если игнорировать все признаки болезни печени, может начаться гепаторенальная недостаточность, в простонародье — откажут печень и почки.
— В случае с алкогольной болезнью печени необходимо полностью отказаться от употребления алкоголя, — говорит гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко. — При жировой болезни печени необходимо снижать массу тела и придерживаться диетических рекомендаций.
Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ
Даже здоровому человеку необходимо следить за своим здоровьем, чтобы поддерживать состояние организма. Галина Барташевич уверена, что для профилактики болезней печени нужно хорошо высыпаться, заниматься физической активностью и сбалансированно питаться.
— Надо вести ЗАОЖ — здоровый активный образ жизни: следовать оптимальному биоритму сна и бодрствования с адекватной физической активностью, сбалансированному и полноценному питанию и учиться любить жизнь, быть любимым и любящим, — уверена Галина Барташевич. — Тогда печень будет спокойно работать и поддерживать организм в «чистоте и порядке», а настроение будет отличным.
Гастроэнтеролог уверена — нет необходимости отказываться от того, что в теории может навредить печени (например, жирная пища и алкоголь).
— Что касается еды, алкоголя, лекарств — излишеств быть не должно. Всё хорошо в меру и отличного качества, — считает Галина Барташевич. — Есть и пить надо так, чтобы не было мучительно больно за то, что мы съели и выпили.
Конечно, это не поможет спастись от таких болезней, как, например, вирусный гепатит. Здесь понадобятся другие меры предосторожности: вакцинация, отказ от случайных связей, татуажа и пирсинга, а также личная гигиена.
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