«Лицо алкоголика»: эти особенности внешности сразу выдадут любителя спиртного

— Человека, регулярно и в больших количествах употребляющего алкогольные напитки, можно визуально отличить по характерным чертам. В том числе по состоянию кожи. Ее сухость и дряблость, выраженные поры и даже характерное «лицо алкоголика» — результат злоупотребления спиртным, особенно у женщин. Если простое употребление алкоголя обезвоживает кожу из-за усиленной работы печени и почек, то регулярное злоупотребление приводит к нарушению работы почек. Результат — отеки, мешки под глазами и общая одутловатость лица. Источник других признаков — в неврологических изменениях. Одни мышцы лица расслабляются, другие, наоборот, постоянно в тонусе, образуя своеобразный мимический рисунок. Характерный признак такого лица — напряжение лба при вялой расслабленности большинства остальных лицевых мышц, за счет чего лицо приобретает вытянутый вид. Глаза алкоголика кажутся широко раскрытыми и одновременно впалыми. Это происходит из-за ослабления круговой мышцы глаза и напряжения мышцы, поднимающей верхнее веко. Кроме того, углубляется верхняя часть складки между носом и верхней губой, а нижняя ее часть сглаживается. Ноздри расширены, губы становятся толще и слабее cжаты, — рассказала она.