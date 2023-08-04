«Лицо алкоголика»: эти особенности внешности сразу выдадут любителя спиртного

Известно, что алкоголь пагубно воздействует на организм и внешность людей. Главный дерматовенеролог Ярославской области Светлана Зудилова рассказала 76.RU, какие именно изъяны во внешнем облике указывают на то, что человек — любитель спиртного.
— Человека, регулярно и в больших количествах употребляющего алкогольные напитки, можно визуально отличить по характерным чертам. В том числе по состоянию кожи. Ее сухость и дряблость, выраженные поры и даже характерное «лицо алкоголика» — результат злоупотребления спиртным, особенно у женщин. Если простое употребление алкоголя обезвоживает кожу из-за усиленной работы печени и почек, то регулярное злоупотребление приводит к нарушению работы почек. Результат — отеки, мешки под глазами и общая одутловатость лица. Источник других признаков — в неврологических изменениях. Одни мышцы лица расслабляются, другие, наоборот, постоянно в тонусе, образуя своеобразный мимический рисунок. Характерный признак такого лица — напряжение лба при вялой расслабленности большинства остальных лицевых мышц, за счет чего лицо приобретает вытянутый вид. Глаза алкоголика кажутся широко раскрытыми и одновременно впалыми. Это происходит из-за ослабления круговой мышцы глаза и напряжения мышцы, поднимающей верхнее веко. Кроме того, углубляется верхняя часть складки между носом и верхней губой, а нижняя ее часть сглаживается. Ноздри расширены, губы становятся толще и слабее cжаты, — рассказала она.
По словам специалиста, алкоголь сушит кожу. Его действие на организм сравнимо с действием яда.
— Алкоголь — яд. Организм это хорошо понимает и стремится от него поскорее избавиться. Печень начинает активно перерабатывать алкоголь, а почки — выводить продукты распада из организма. Поэтому спиртное и отличается выраженным мочегонным эффектом. Причем тело человека устроено таким образом, что первой вода уходит из подкожной клетчатки. Поэтому сухая кожа — вечный спутник пьющего человека. Кожа менее гладкая и свежая. Появляются мелкие морщинки, а уже имеющиеся становятся заметнее, — подчеркнула Светлана Зудилова.
Также регулярное употребление алкоголя разрушает запасы витаминов C и E, которые помогают сохранить коллаген — белок, ответственный за эластичность кожи. В результате овал лица теряет четкость, на некоторых участках кожа обвисает. Способность кожи к регенерации слабеет. А еще есть понятие «алкогольный румянец». И вот почему он возникает.
— Алкоголь расширяет сосуды, поэтому сначала вызывает у человека яркий румянец. Но к здоровью он не имеет никакого отношения. При злоупотреблении спиртным кровообращение, наоборот, нарушается, в крови склеиваются красные кровяные тельца, и клетки кожи начинают испытывать недостаток кислорода. Со временем лицо становится фиолетово-красным. Если несколько капилляров совсем закупориваются cгустками красных кровяных телец, то под давлением крови происходит микроинсульт — разрыв капилляра. Один за другим, и на лице — в первую очередь, на носу, где число капилляров особенно велико, — появляется фиолетовая сосудистая сеточка, — пояснила врач.
Напомним, мы писали про 12 мифов об алкоголе, в которые люди до сих пор верят. Некоторые из них: алкоголь способствует аппетиту, зависимость передается по наследству, женский алкоголизм опаснее мужского.