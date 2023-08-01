На ремонт сгоревшей больницы в Академгородке уйдет два года — работы уже идут

В Новосибирске продолжается ремонт в пострадавшей от пожара ЦКБ Академгородка. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сегодня губернатору Андрею Травникову представили план капитального ремонта учреждения. Все работы в больнице планируют завершить в течение 2 лет.
— Мы ориентируемся на два года с задачей сокращения до полутора лет. Это будет не капремонт, но некоторая реновация, в том числе и клинических возможностей. Мы принимаем решение, что «уходим» в большой капремонт, практически реконструкцию, — отметил Андрей Травников.
Сейчас в больнице продолжаются работы по восстановлению кровли пострадавшего корпуса. На сегодняшний день уже 60% кровли закрыто металлопрофилем, ее ремонт должны завершить к 1 сентября. Также идет восстановление лифтов.
Несмотря на продолжающийся ремонт, ЦКБ возобновила экстренный и плановый прием в некоторых отделениях. Возобновлено реанимационное сопровождение, а также в плановом порядке госпитализируют пациентов с нарушением ритма сердца.
Пожар в Центральной клинической больнице в Академгородке произошел 4 июня. Общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров, по официальной информации ведомств, жертв на пожаре не было. После завершения эвакуации родные другой, 70-летней пациентки рассказали НГС, что женщина умерла через несколько часов после инцидента. В ЦКБ заявили, что ее смерть не связана ни с пожаром, ни с эвакуацией, а обусловлена тяжелой болезнью.