«Только попробуйте — встретимся в прокуратуре». Как антипрививочники борются с государством и почему это опасно для всех

Что движет антипрививочниками? Какой вред, по их мнению, могут принести прививки? Что им отвечают те, кто уверен в несомненной пользе вакцинации? Наши челябинские коллеги из 74.RU поговорили с сознательными отказниками и сторонниками прививок — взвешиваем аргументы.
Внимание! Изложенное не имеет научного подтверждения и является частным мнением мам. Внизу приводим разъяснения квалифицированного врача-эпидемиолога.
«Ты медик, у тебя должны быть прививки»
У 42-летней Юлии из Миасса семеро детей, только двое из них привиты. Она сознательная антипрививочница. На путь отказа от вакцин ее привел личный опыт и примеры из жизни близких людей. Своих двух первых детей она прививала в роддоме в 1997 и в 2000 годах. Уже тогда она сомневалась в вакцинации, но не знала, что от нее можно отказаться. Как объясняет Юлия, на нее повлиял опыт подруги, у которой дочка после прививки приобрела инвалидность — отставание в развитии.
— Ребенку моей подруги поставили прививку в полгода, из-за этого у нее произошла заторможенность в развитии, — утверждает Юлия, убежденная в причинно-следственной связи. — Ребенок в 12 лет не умел говорить, у нее была инвалидность, девочка мычала. На это повлияло последствие прививки. После этого я решила, что прививать своих детей не буду.
С первым и со вторым ребенком Юлия ходила ежемесячно в поликлинику — взвеситься и измериться. На одном из таких посещений врача, уверена мама, второй сын подцепил коклюш. Прививки от него у младенца не было. Юлия лечила ребенка дома, госпитализация ему не потребовалась.
— У меня на руках был месячный ребенок, который просто начинает задыхаться, он синеет, у него начинает останавливаться дыхание — и ты ничего не можешь сделать, — говорит многодетная мама. — Единственное, что остается делать, — это искусственное дыхание рот в рот. На мой вопрос врачам, есть ли какие-то препараты, чтобы облегчить ребенку жизнь, мне ответили отрицательно. Смотрят на меня и говорят: «Вот если бы была прививка от коклюша, вы бы переболели в легкой форме».
Тогда же, рассказывает Юлия, она встретила знакомую мамочку, они вместе с ней ходили беременные оба раза. Двое ее детей в это же время лежали в реанимации с коклюшем.
— Я ее спросила: «Ира, у тебя прививки были у сыновей?» — вспоминает Юлия. — И она мне ответила: «Да, с прививками дети в реанимации». Тогда я сделала для себя вывод, что для моих детей лучше без прививок.
Когда Юлия в первый раз заявила об отказе от прививок, врачи стали ее пугать, что без них детей не возьмут в садик и школу. Но многодетную маму это не остановило. В садик она не стала отдавать детей, сидела с ними дома. Угрозы запрета на посещение школы оказались ложными — взяли без прививок.
— В 2003 году моя старшая дочь пошла в школу, первым делом я написала отказ от прививок и реакции Манту, — говорит Юлия. — Сейчас стало чуть строже, в школе заставляют вместо Манту делать рентген. В этом плане мне проще сделать рентген. Пусть это небольшая доза облучения, нежели вводить какой-то препарат.
Однажды было общешкольное собрание, на котором выступала школьный врач по теме эпидемии гриппа. Медицинский работник призвал всех прививаться.
— На общешкольном собрании врач уставилась на меня и говорит: «И вообще, сейчас вышел закон, по которому мы имеем право прививать детей во время эпидемии без согласия родителей», — вспоминает Юлия. — Я ей на это ответила: «Только попробуйте — встретимся с вами в прокуратуре», — и ушла. Больше к моим детям никто в школе с прививками не подходил.
В 2014 году старшая дочка Юлии окончила школу, она выбрала для поступления медицинский университет Челябинска. По словам матери, когда в университете узнали, что ее дочь непривитая, ей поставили ультиматум: либо она прививается, либо ей не место в медуниверситете.
— «Ты медик, у тебя должны быть прививки», — так сказали моей дочери, — вспоминает Юлия. — Она пообещала поставить прививки, но потом. Ситуация замялась, все об этом забыли, и она спокойно продолжила учиться.
Юлия убеждена, что противоестественно прививать новорожденных детей. По ее мнению, прививки уничтожают естественный иммунитет ребенка, и это дает последствия.
— Ведь раньше не было столько рака, — утверждает Юлия. — Сейчас от рака умирают те поколения, которые в советское время родились и постоянно прививались. Тяжелые металлы, которые содержатся в прививках, они оседают, имеют свойство накапливаться, отсюда предрасположенность к таким тяжелым заболеваниям, как рак.
По словам Юлии, ее дети болеют реже, чем их сверстники в школе. Но она никому не хочет навязывать свое мнение по поводу прививок. Считает, каждый должен сам индивидуально принимать решение, прививаться или нет.
«Из-за них снова просыпаются болезни»
Челябинка Марина — мать троих детей. Они с мужем регулярно вакцинируются сами и прививают детей. Марина долго разбиралась, слушала аргументы за и против и выбрала вакцинацию зарубежными препаратами. По ее мнению, от иностранных вакцин меньше осложнений.
— Мы колем детям все прививки, но только импортные, не по ОМС, — рассказывает Марина. — В некоторых [муниципальных] больницах прививают зарубежными препаратами, но это редкость. Наша семья регулярно прививается в частной поликлинике.
По словам Марины, она решила, что необходимо прививаться, после того, как узнала о существовании прямой корреляции между развитием антипрививочного движения и увеличением уровня заболеваемости болезнями, которых не было несколько десятилетий назад.
— Люди начинают, не разобравшись, качать свои права, — говорит Марина. — Антипрививочники заявляют, что они против всего «неестественного». Мне кажется, что это уже перебор. Потому что из-за них снова просыпаются болезни, о которых давно никто не слышал: корь, бубонная чума и далее по списку.
Марина считает, что она не вправе кому-то навязывать свою позицию, но всё должно быть в рамках разумного.
— В плане медицины и здоровья ребенка вся ответственность ложится на родителей, — убеждена Марина. — Мне кажется, почти невозможно найти такого врача, которому бы полностью можно было доверять.
«Вакцинация в период иммунодефицита может быть опасной»
Инфекционный врач-эпидемиолог челябинской Детской городской клинической поликлиники
— Прививать от желтой лихорадки нам сейчас не обязательно, или, например, как только мы выйдем из ковида, то мы забудем, что нам нужно делать прививки от коронавируса, — рассуждает врач Наталья Уральшина. — Но у нас есть такой документ — национальный календарь прививок, и те вакцины, которые там прописаны, они целесообразны.
По мнению эпидемиолога, говорить, что прививки подрывают иммунитет, неправильно.
— Прививка — это чужеродный белок, на который вырабатываются защитные антитела, — объясняет Наталья Уральшина. — За счет этого вырабатывается иммунитет. Предположим, трехгодовалому ребенку в первый раз в жизни мама порезала винегрет. В салате очень много компонентов, и если ребенок раньше не ел эти продукты, то на каждый компонент у него тоже вырабатываются антитела. Эти антитела вырабатываются точно так же, как и при вакцинации. Снижение иммунитета возможно от любого нового вещества, которое ребенок употребляет. Поэтому нельзя сказать, что от вакцины может быть снижение иммунитета.
Эпидемиолог рекомендует всем, прежде чем делать прививку, пройти обследование. В роддоме детей обязательно обследуют и берут все необходимые анализы, до того как вакцинировать.
— Вакцинация в период иммунодефицита может быть опасной для здоровья вашего ребенка. Клинически по общему анализу крови можно уже посмотреть наличие каких-то проблем со здоровьем, — говорит Наталья Уральшина. — Поэтому какой-то процент детей не прививают в роддоме, потому что у них есть какая-то патология, в том числе нарушение иммунного статуса.
По мнению Уральшиной, большая проблема заключается в том, что сегодня непривитых детей берут в детские сады и школы.
— Раньше не брали, сейчас, к сожалению, берут, — констатирует врач. — Я считаю, что это очень плохо. У нас сейчас в стране очень много мигрантов, у них очень много непривитых детей. Из-за этого у нас возникают большие проблемы с полиомиелитом. Для того чтобы привить от этого заболевания, лучше всего использовать живую вакцину. Хотя бы один раз ребенку нужно сделать живую вакцину.
По словам Уральшиной, ребенка, привитого живой вакциной, необходимо изолировать на 14 дней. Это делает невозможным его нахождение с непривитыми детьми в садике или школе.
Уральшина добавляет, что последствия от вакцины могут быть разные, но врачи в любом случае несут ответственность за то, что произойдет в дальнейшем с ребенком.
— Существует один процент на сто тысяч возникновения осложнения, вызванного аллергической реакцией от прививки, — говорит врач-эпидемиолог. — Иммунологическая комиссия рассматривает подобные случаи. Если такой прецедент произошел, то медицинские работники отвечают за него по полной программе. Если у ребенка была какая-то патология, которую не выявили, и ребеночка привили, то, конечно, будет расследование.