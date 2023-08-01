«Только попробуйте — встретимся в прокуратуре». Как антипрививочники борются с государством и почему это опасно для всех

— Ребенку моей подруги поставили прививку в полгода, из-за этого у нее произошла заторможенность в развитии, — утверждает Юлия, убежденная в причинно-следственной связи. — Ребенок в 12 лет не умел говорить, у нее была инвалидность, девочка мычала. На это повлияло последствие прививки. После этого я решила, что прививать своих детей не буду.



С первым и со вторым ребенком Юлия ходила ежемесячно в поликлинику — взвеситься и измериться. На одном из таких посещений врача, уверена мама, второй сын подцепил коклюш. Прививки от него у младенца не было. Юлия лечила ребенка дома, госпитализация ему не потребовалась.

