Это поможет вам сэкономить: список бесполезных анализов для детей

Когда болеет ребенок, родители готовы отдать любые деньги на диагностику и лечение. Причем многие сами назначают своим детям анализы. Главврач клиники «Детский доктор» в Екатеринбурге педиатр Анна Исаева по просьбе наших коллег из E1.RU рассказала, какие исследования и в каких случаях не нужны.
— Даже самые обычные и показательные анализы при неправильном их назначении могут оказаться бесполезными, не влияющими на тактику лечения, — отметила Анна Исаева. — Они сильно влияют на бюджет семьи и часто оказываются причиной того, что здоровым детям необоснованно назначают лекарства.
Вот список анализов с пояснением, когда они действительно нужны, а когда нет.
- Общий анализ крови.
— Это очень важный и нужный анализ, но, если его сдать не вовремя (например, в первый день заболевания ОРВИ), он может быть неинформативным.
- Общий анализ мочи.
— Когда его сдают «заодно» или просто так во время болезни — он бесполезен. Изменения в общем анализе мочи чаще бывают связаны с погрешностями в гигиене перед сдачей анализа, а не с воспалительными явлениями мочеполовой системы. Это может запутать доктора и испугать родителей.
- Анализ крови и мочи перед прививкой.
— Во многих частных клиниках на прививки берут только со свежими (не больше трех-семи дней) анализами. Здоровым детям без показаний делать этого не нужно, это трата денег, нервов и стресс для ребенка. Но, если врач наблюдает ребенка и видел отклонения в анализе крови или ребенок болел, тогда контроль анализа крови перед прививкой нужен.
- Анализ кала на дисбактериоз.
— Он совсем бесполезен, потому что сегодня результат такой, а завтра — другой, данный анализ неинформативен.
- Кал на условно-патогенную флору.
— Кал на условно-патогенную флору смотреть тоже нет смысла, в том числе в динамике, если у ребенка нет никаких жалоб и ребенок клинически здоров. Но анализ актуален, если речь идет о признаках или выявлении кишечной инфекции.
- Анализ по Осипову.
— Это, наверное, самый бесполезный анализ. Суть его в том, что по капле биологической жидкости определяется вся микробиота кишечника (более 50 видов грибов, бактерий, вирусов).
- Анализ на иммуноглобулин G (IgG) к аллергенам.
— Этот анализ ничего не говорит, кроме того, что мы когда-то контактировали с продуктом или с аллергеном. До сих пор есть доктора и клиники, в которых сдают анализы на большое количество аллергенов, а их много, поэтому и стоимость сдачи получается высокой.
- Рентген грудной клетки для контроля.
— До сих пор при пневмониях проводится контрольный рентген, хотя, по актуальным данным, контрольное рентгенологическое исследование не требуется при правильно назначенном и успешном лечении, при клиническом выздоровлении ребенка.
- Экспресс-тест на стрептококк.
— По результатам первого теста, например, ребенку поставлена ангина, врач назначил антибиотик. На третий-пятый день снова делают тест, он отрицательный — и антибиотик отменяется. Либо его отменяет некомпетентный врач, либо мама сама принимает такое решение, потому что и тест отрицательный, и ребенок себя чувствует лучше. Не надо делать тест повторно, во время лечения это непоказательно. После такой отмены часто встречаются рецидивы.
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