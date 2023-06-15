«Обострились запахи людей и помоек»: переболевшие коронавирусом рассказали о новой побочке. Откуда она взялась?

О своих побочных эффектах корреспондентам MSK1.RU рассказали москвичка Вероника Никулина и екатеринбурженка Марина Козлова. Обе говорили о том, что болезнь прошла быстро и начиналась как обычная простуда, но затем появились ломота в теле, перепады от озноба до жара и резкое повышение температуры.

— Болезнь прошла за пять дней, но потом я стала сильно чувствовать запахи, — поделилась своими наблюдениями Вероника Никулина. — Сильно обострились запахи людей и помоек, как бы это смешно ни звучало. Это произошло как-то внезапно, как только я поправилась. Теперь я чувствую запах пота мимо проходящих людей. А если они пользуются духами, то этот шлейф преследует меня еще несколько метров. <...> Если сравнивать с ковидом, когда на несколько месяцев пропали вкусы и запахи, то это даже приятная в каких-то моментах побочка.