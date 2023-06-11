1,37 тысячи случаев за 4 месяца: в Роспотребнадзоре сообщили, какие паразиты самые распространенные у сибиряков

В Новосибирской области с января по апрель 2023 года зарегистрировали
— Заболеваемость описторхозом регистрируется преимущественно среди взрослого населения — на него приходится 90% всех случаев заражения. Чаще всего заболеваемость описторхозом регистрируется в районах области, где есть природные водоемы и население употребляет в пищу выловленную пресноводную рыбу, — рассказали РБК Новосибирск в пресс-службе управления.
Также, по данным Роспотребнадзора, больше всего случаев энтеробиоза выявлено у детей и подростков.
— 99% заболевших энтеробиозом жителей области приходится на детей до
Ранее турист съездил на шашлыки, а через несколько дней хирурги нашли у него под кожей огромного червя.