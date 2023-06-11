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1,37 тысячи случаев за 4 месяца: в Роспотребнадзоре сообщили, какие паразиты самые распространенные у сибиряков

Среди детей и подростков чаще встречается заражение энтеробиозом

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Заболеваемость описторхозом выявляют преимущественно у взрослых

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В Новосибирской области с января по апрель 2023 года зарегистрировали 1,37 тысячи случаев заболевания гельминтозом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, самым распространенным считается описторхоз, за 4 месяца его выявили у 985 человек.

— Заболеваемость описторхозом регистрируется преимущественно среди взрослого населения — на него приходится 90% всех случаев заражения. Чаще всего заболеваемость описторхозом регистрируется в районах области, где есть природные водоемы и население употребляет в пищу выловленную пресноводную рыбу, — рассказали РБК Новосибирск в пресс-службе управления.

Также, по данным Роспотребнадзора, больше всего случаев энтеробиоза выявлено у детей и подростков.

— 99% заболевших энтеробиозом жителей области приходится на детей до 17 лет. Подъемы заболеваемости фиксируются, как правило, в сентябре-октябре, так как происходит ежегодное сезонное обследование детей в организованных коллективах, — уточнили в управлении.

Ранее турист съездил на шашлыки, а через несколько дней хирурги нашли у него под кожей огромного червя. 15-сантиметрового червя вырезали из груди мужчины.

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