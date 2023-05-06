Турист съездил на шашлыки. Через несколько дней хирурги нашли под его кожей огромного червя

При укусе комара в организм человека попадает личинка, которая под кожей превращается во взрослого червя. Иногда их может быть несколько, но потомства они в нашем организме дать не могут — организм человека для них не очень подходит, в процессе эволюции к нам этот паразит не смог хорошо приспособиться, так что личинки дирофилярий у зараженного человека не появляются.

— Сам червь обитает под кожей. Там он может перемещаться до 20 сантиметров в день, вызывая зуд или неприятные ощущения, иногда — воспаление, умеренную болезненность, — объяснила Ольга Чернявская. — Под тонкой кожей, например века, можно видеть, как он там двигается, шевелится. Определяется паразит в виде уплотнения под кожей либо цилиндрической формы, либо может сбиться в комок, тогда в виде округлого образования выглядит (в форме бугорка, шишечки). Пациентам, обратившимся с такими образованиями, часто ставят диагноз липомы (жировика) или гигромы, а при вскрытии таких «липом» хирург может обнаружить непрошеного гостя.