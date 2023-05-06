Турист съездил на шашлыки. Через несколько дней хирурги нашли под его кожей огромного червя

Отдых на природе обернулся для жителя Волгограда походом к хирургу. Мужчину укусил комар, а через несколько дней врачи извлекли из его груди огромного белого червя-паразита, который может передвигаться под кожей со скоростью до 20 сантиметров в сутки. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.
Взрослый волгоградец отдыхал в Волго-Ахтубинской пойме. Всё как положено: природа и шашлыки. Ощутимое напоминание о хорошо проведенном времени оставил комар, укусивший мужчину в грудь. Зуд в месте укуса не проходил в течение нескольких дней. Уставший чесать разбухший участок кожи волгоградец решил обратиться к врачам.
В процессе обследования он дошел до хирургов, а те вырезали у него из груди огромного белого червя. Как видно на видео, после операции паразит остался жив и продолжал извиваться на запачканной кровью марле.
Как журналисту V1.RU рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ, врач-инфекционист Ольга Чернявская, паразит действительно достался волгоградцу от комара.
— Есть такое паразитарное заболевание — дирофиляриоз, вызывают его гельминты, которые называются дирофилярии, — сообщила эксперт. — Источником заболевания являются собаки, у них живут и взрослые особи паразитов, и в крови циркулируют личинки. Переносят этих личинок от собаки к собаке комары. Иногда в эту цепочку случайно попадают и люди.
При укусе комара в организм человека попадает личинка, которая под кожей превращается во взрослого червя. Иногда их может быть несколько, но потомства они в нашем организме дать не могут — организм человека для них не очень подходит, в процессе эволюции к нам этот паразит не смог хорошо приспособиться, так что личинки дирофилярий у зараженного человека не появляются.
— Сам червь обитает под кожей. Там он может перемещаться до 20 сантиметров в день, вызывая зуд или неприятные ощущения, иногда — воспаление, умеренную болезненность, — объяснила Ольга Чернявская. — Под тонкой кожей, например века, можно видеть, как он там двигается, шевелится. Определяется паразит в виде уплотнения под кожей либо цилиндрической формы, либо может сбиться в комок, тогда в виде округлого образования выглядит (в форме бугорка, шишечки). Пациентам, обратившимся с такими образованиями, часто ставят диагноз липомы (жировика) или гигромы, а при вскрытии таких «липом» хирург может обнаружить непрошеного гостя.
Жить такой паразит у человека под кожей может достаточно долго, но потом погибает, вокруг него образуется капсула, и он перестает доставлять своему хозяину какие-либо неприятности, только косметические. Умереть от него невозможно.
— Смертельной опасности этот гельминт не представляет — умереть от него невозможно, но вот при заползании в область глаза может вызвать серьезные проблемы, — предупреждает врач. — Поражения внутренних органов у человека не происходит, так как от собаки к нам приспособился более-менее только один вид дирофилярий, который у человека только под кожей может обитать, хотя у собак встречается и другой вид. Никакие лабораторные исследования у человека выявить этого паразита не могут. Диагностика — только на основании обнаружения самого червя. Лекарств никаких тоже нет — только хирургическое удаление.
В подобных случаях Ольга Чернявская порекомендовала незамедлительно обращаться к врачу.