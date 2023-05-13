Быстрый тест на болезнь Альцгеймера: попробуйте найти 4 объекта на картинке

В Японии, чтобы определить, грозит ли человеку болезнь Альцгеймера, придумали серию картинок, где надо найти определенные предметы. Автором такой методики стал геронтолог Хидетоси Эндо, который посвятил свою жизнь исследованию проблем преждевременного старения и возрастных процессов в сознании человека. По его мнению, чтобы предупредить болезнь Альцгеймера, нужно тренировать не только тело, но и мозг. Для такой тренировки он и придумал свои картинки. Одну из них опубликовали наши коллеги из журнала Maxim. С удовольствием делимся ей с вами. Говорят, она позволяет определить, как хорошо работает мозг человека и грозит ли ему Альцгеймер. Всё, что от вас требуется, так это внимательно рассмотреть рисунок и найти на нем 4 предмета: банан, гриб, руку и рыбу. Чем быстрее обнаружите всё перечисленное, тем лучше работает ваш мозг.