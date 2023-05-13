Быстрый тест на болезнь Альцгеймера: попробуйте найти 4 объекта на картинке

В Японии, чтобы определить, грозит ли человеку болезнь Альцгеймера, придумали серию картинок, где надо найти определенные предметы. Автором такой методики стал геронтолог Хидетоси Эндо, который посвятил свою жизнь исследованию проблем преждевременного старения и возрастных процессов в сознании человека. По его мнению, чтобы предупредить болезнь Альцгеймера, нужно тренировать не только тело, но и мозг. Для такой тренировки он и придумал свои картинки. Одну из них опубликовали наши коллеги из журнала Maxim. С удовольствием делимся ей с вами. Говорят, она позволяет определить, как хорошо работает мозг человека и грозит ли ему Альцгеймер. Всё, что от вас требуется, так это внимательно рассмотреть рисунок и найти на нем 4 предмета: банан, гриб, руку и рыбу. Чем быстрее обнаружите всё перечисленное, тем лучше работает ваш мозг.
Болезнь Альцгеймера — заболевание нервной системы, которое проявляется в основном в виде деменции, то есть медленно прогрессирующих интеллектуальных расстройств.
Развивается болезнь в четыре этапа
- На первой стадии у пациента начинаются проблемы с памятью, ему сложно изучать что-то новое, также проявляются проблемы с абстрактным мышлением и внимательностью и нарушается ориентация в пространстве;
- на второй стадии у больного ухудшаются зрение, слух и тактильные ощущения, могут появляться нарушения речи, моторики и координации;
- при третьей стадии человек теряет навыки письма и чтения, может не узнавать близких, становится агрессивным и раздражительным;
- последняя, четвертая стадия — пациент теряет речевые функции не может самостоятельно двигаться и находится в постоянной апатии.
По словам ученых, изменения в мозге начинаются после 30 и становятся всё более заметными с каждым годом. Чтобы снизить развитие деменции, нужно постоянно тренировать свой мозг. Специалисты уверены: деменции и болезни Альцгеймера с меньшей вероятностью подвержены люди с высоким уровнем интеллекта. Для развития головного мозга рекомендуют собирать паззлы и разгадывать головоломки.
Ученые также доказали, что эффективной тренировкой для мозга будут не только головоломки, но также обучение, физические нагрузки и занятие любимым делом. Таким может стать, например, привычка проходить наши быстрые, но полезные тесты. Если вы что-то пропустили, то напомним, с чем мы раньше уже разбирались:
- как определить качество работы мозга и склонность к деменции — попробуйте найти шесть животных на картинке;
- также иногда бывает достаточно посмотреть на позу, в которой вы сидите, и узнать, насколько вы близки к выгоранию;
- а если обратить внимание на позу, в которой вы спите чаще всего, то можно определить уровень тревожности.
Если же вы хотите узнать еще больше о критических возрастных изменениях, то обратите внимание на то, какие симптомы говорят о приближающейся деменции.