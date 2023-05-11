Можно ли заразиться сифилисом через немытую посуду и общее полотенце? Объясняют врачи

Помимо полового пути, по словам Андрея Позднякова, крайне редко, но можно заразиться еще при тесных бытовых контактах:

— Например, использование одних туалетных принадлежностей с больным, полотенец, белья и прочего. При попадании зараженных жидкостей на поврежденную кожу или слизистые, то есть возможно заражение через немытую посуду сразу после пациентов с генерализованными формами сифилиса (вторичный и третичный). Можно заразиться, например, через маникюрные принадлежности, которые не проходят должную обработку. Один из неполовых способов передачи сифилиса —трансплацентарный — от матери к ребенку.