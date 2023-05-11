Можно ли заразиться сифилисом через немытую посуду и общее полотенце? Объясняют врачи

В Новосибирской области в 2022 году число выявленных случаев заболевания сифилисом увеличилось на 33% по сравнению с 2021 годом — врачи рассказали, как можно им заразиться.
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков говорит, что заразиться сифилисом можно при любых видах незащищенного секса, при оральном в том числе. Трепонема (возбудитель сифилиса. — Прим. ред.) проникает в организм одинаково легко: как через кожу, так и через слизистые.
Помимо полового пути, по словам Андрея Позднякова, крайне редко, но можно заразиться еще при тесных бытовых контактах:
— Например, использование одних туалетных принадлежностей с больным, полотенец, белья и прочего. При попадании зараженных жидкостей на поврежденную кожу или слизистые, то есть возможно заражение через немытую посуду сразу после пациентов с генерализованными формами сифилиса (вторичный и третичный). Можно заразиться, например, через маникюрные принадлежности, которые не проходят должную обработку. Один из неполовых способов передачи сифилиса —трансплацентарный — от матери к ребенку.
Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «
Симптомы заболевания — шанкры на половых органах, воспаление паховых лимфоузлов, сыпь на теле, которая похожа на экзему, а также воспаление слизистых, напоминающие ангину или конъюнктивит.
— Шанкр — это язва, образующаяся на коже в месте первичного контакта с трепонемой. При этом, как правило, не вызывает болезненных ощущений. Может выглядеть как уплотнение, — поясняет Андрей Поздняков.
Об общей ситуации, которая складывается с сифилисом в России, мы рассказывали в конце зимы.