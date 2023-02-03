Протекает скрыто и поражает сердце: в России растет заболеваемость сифилисом, его часто замечают на поздних стадиях

Вторая причина, по словам Елены Бабаевой, это безответственное отношение людей к своему здоровью. Грубо говоря, в какой-то момент многие боялись ВИЧ, но когда появилась эффективная терапия, снижающая вирусную нагрузку, — расслабились.



— Сейчас лечение ВИЧ достаточно эффективное, благодаря которому достигается нулевая вирусная нагрузка, человек считается неопасным для своего полового партнера — это тоже приводит к притуплению бдительности, — объясняет дерматовенеролог. — Они считают, что если они не заразны ВИЧ, то не могут заразить или заразиться чем-то другим. К самому сифилису тоже многие стали относиться как к заболеванию, которое легко излечивается.

