Протекает скрыто и поражает сердце: в России растет заболеваемость сифилисом, его часто замечают на поздних стадиях

В 2022 году из разных регионов России стали поступать сообщения о росте заболеваемости сифилисом. В мае Роспотребнадзор Ярославской области сообщил, что в первом квартале было выявлено на 64% больше случаев, чем за аналогичный период прошлого года. Отметили рост заболеваемости и в Департаменте здравоохранения Тюменской области, и в Забайкальском крае, и в ряде других регионов. Росстат, который тоже отслеживает заболеваемость некоторыми социально значимыми инфекциями, отмечал высокие показатели заболеваемости сифилисом в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Санкт-Петербурге, Амурской, Калужской, Тверской и Томской областях. Да и в целом по стране заболеваемость растет — в октябре 2022 года выявили 2,4 тысячи новых случаев (данные за декабрь и ноябрь пока не опубликованы), а годом ранее этот показатель был всего 1,7 тысячи.
Почему люди стали чаще заражаться сифилисом?
На самом деле, сифилис вполне неплохо себя чувствует и в XXI веке. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2020 году им заразились более 7 миллионов человек в мире. В России 2020 год стал, можно сказать, благополучным — за год выявили всего 15 тысяч случаев, по данным Росстата. Это самый низкий показатель за десятилетия — по информации ведомства, в предыдущие пару лет уровень заболеваемости за год был выше 20 тысяч человек, а еще в середине нулевых он доходил почти до 100 тысяч в год.
— Для сифилиса, как для любого инфекционного заболевания, характерны волны заболеваемости — периоды нарастания случаев сменяются периодами затишья, — говорит дерматовенеролог Елена Бабаева. — Раньше дерматовенерологи отмечали, что волны заболевания случаются каждые 12–15 лет, сложно объяснить, с чем это связано. Последний всплеск заболеваемости сифилисом в России был в 90-е годы, тогда ежегодно регистрировалось очень большое количество новых случаев. Потом постепенно процесс пошел на спад. Тот всплеск заболеваемости, конечно, был связан с социальными изменениями в стране.
Сейчас причину роста заболеваемости тоже нужно искать в социуме — доктор говорит, что распространение сифилиса напрямую связано с поведением людей, с социальными особенностями, со всеми сложностями, с которыми люди сталкиваются, — даже пандемия ковида и дистант могли на это повлиять, о чем и раньше говорили врачи. Сейчас медики называют несколько аспектов, которые влияют на рост заболеваемости.
— Сейчас, я думаю, это связано с увеличением количества обследований на сифилис — больше обследуем — больше выявляем: так, все до единого мигранты сейчас обследуются на сифилис, во многих регионах разработаны приказы, согласно которым определенные категории пациентов обязательно должны быть обследованы на сифилис при посещении поликлиник или госпитализации. В целом люди больше обращаются за медицинской помощью, многие болели ковидом, лежали в стационаре, проходили обследование, — говорит доктор.
Вторая причина, по словам Елены Бабаевой, это безответственное отношение людей к своему здоровью. Грубо говоря, в какой-то момент многие боялись ВИЧ, но когда появилась эффективная терапия, снижающая вирусную нагрузку, — расслабились.
— Сейчас лечение ВИЧ достаточно эффективное, благодаря которому достигается нулевая вирусная нагрузка, человек считается неопасным для своего полового партнера — это тоже приводит к притуплению бдительности, — объясняет дерматовенеролог. — Они считают, что если они не заразны ВИЧ, то не могут заразить или заразиться чем-то другим. К самому сифилису тоже многие стали относиться как к заболеванию, которое легко излечивается.
И третий фактор — бесконтрольное применение антибиотиков. От неудачного их сочетания инфекция «прячется».
— Рост числа заболеваний сифилисом на сегодняшний момент идет в основном за счет скрытых форм сифилиса. Когда человек бесконтрольно принимает антибиотики, может не знать, что у него сифилис, — болезнь переходит в скрытую форму, течет годами, могут поражаться нервная система, внутренние органы, — объясняет доктор. — При этом пациент может заражать других людей.
Лечится сифилис определенными группами антибиотиков, при каждой стадии заболевания требуются разные дозировки и схемы лечения, которые может назначить только врач дерматовенеролог. Даже если угадать с антибиотиком, но принять недостаточную дозировку или изменить схему лечения, — спирохета, которая вызывает сифилис, становится резистентной, в следующий раз ее еще сложнее лечить.
Чем опасен сифилис?
Вообще-то, сифилис давно не смертельная болезнь — он хорошо поддается антибактериальной терапии, если его выявить и начать лечить на ранних стадиях, то проходит практически бесследно для организма. Проблема в том, что сейчас в основном речь не идет о ранних формах сифилиса.
— До 80% выявляемых случаев это скрытый сифилис, который можно определить только по положительным результатам анализа крови на болезнь — говорит Елена Бабаева. — Важно вовремя поставить диагноз и начать лечение, если это уже не ранняя стадия — сложно исправить последствия, которые уже нанесены организму. Это может быть поражение нервной системы, сердечно-сосудистой системы, других внутренних органов
Как можно заразиться?
По словам доктора, заразиться сифилисом можно только от человека, причем в 97% случаев речь идет именно о половом пути заражения. Мифы о бытовом сифилисе преувеличены.
— Источником заболевания чаще всего становятся больные ранними формами сифилиса, в первые два года после заражения, — говорит Елена Бабаева. — Заразны прежде всего мокнущие высыпания на коже и слизистых оболочках, также к заразным биологическим жидкостям относятся слюна и сперма — вне зависимости от наличия высыпаний. Возбудитель сифилиса — бледная трепонема — неустойчива во внешней среде и при высыхании, нагревании, под влиянием большинства антисептиков, в кислой щелочной среде она погибает. Устойчива она при низких температурах и во влажной среде. Поэтому случаи заражения в быту редки и возможны только при близких контактах — через влажное полотенце, гигиенические средства.
А как не заразиться?
Профилактика, по словам врача, — это в первую очередь моногамные отношения, презервативы могут спасать не всегда. С этим согласна и Всемирная организация здравоохранения.
— Презервативы, несмотря на высокую эффективность, не защищают от ИППП, вызывающих экстрагенитальные язвенные поражения (то есть от сифилиса или генитального герпеса), — говорится на сайте ВОЗ.
Сифилитические высыпания могут быть на ладонях, в ротовой полости и в целом на кожных покровах — именно поэтому барьерная контрацепция тут не панацея. Доктор говорит, что с любой кожной патологией пациент должен быть обследован на сифилис.
Когда пора к врачу?
Вообще анализ на ИППП стоит сдавать каждый раз, когда была подозрительная связь. При этом любая связь с партнером, о котором достоверно не известно, что у него отрицательный анализ, — подозрительная.
— В течение нескольких недель на месте внедрения бледной спирохеты возникает шанкр — безболезненная язва. Сифилис не болит, не чешется, в самом начале язву можно и не заметить. Человек может сам не знать о заражении, — говорит Елена Бабаева.
В классическом течении через неделю-две после появления первичного элемента — твердого шанкра — увеличиваются регионарные лимфоузлы, постепенно шанкр регрессирует, и через месяц-два возникает сыпь на коже, которая часто может быть расценена как какое-то другое кожное заболевание. Может быть много высыпаний, это могут быть мокнущие высыпания, розовые пятна, которые исчезают при надавливании, может начаться очаговое выпадение волос. Но опять же — всего этого может и не быть, сифилис может и «спрятаться».
Поэтому точно сказать, что переживать не о чем, может только анализ крови. Врач — гинеколог-эндокринолог Дияна Гайнутдинова советует сдавать его через месяц-полтора после подозрительного контакта, а через три месяца — повторить.