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В России хотят сократить часы продажи алкоголя: купить его можно будет не позже 20:00

Минздрав также предлагает продавать алкоголь только с 21 года

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Сейчас ограничивать продажу алкоголя определенным временем могут региональные власти

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В России рассматривают новые антиалкогольные меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Минздрава за 2022 год. В нем говорится, что розничные продажи алкогольной продукции на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение находилось на уровне 6,22. Минздрав предлагает ввести дополнительные антиалкогольные и антитабачные меры.

Среди возможных мер в документе указаны «увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градуса) до 21 года», а также запрет демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, подкастах и песнях. Еще среди идей Минздрава предоставление муниципалитетам права вводить ограничения на продажу спиртного в выходные и праздники (сейчас такое право есть у региональных властей) и запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени.

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