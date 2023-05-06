В России хотят сократить часы продажи алкоголя: купить его можно будет не позже 20:00

Среди возможных мер в документе указаны «увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градуса) до 21 года», а также запрет демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, подкастах и песнях. Еще среди идей Минздрава предоставление муниципалитетам права вводить ограничения на продажу спиртного в выходные и праздники (сейчас такое право есть у региональных властей) и запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени.

