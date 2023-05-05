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Клещи укусили 177 человек в Новосибирской области — у троих заподозрили энцефалит

Больше всего укусов за неделю — в Искитимском районе

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В регионе территории обрабатывают от клещей

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В Новосибирской области за неделю 26 апреля по 2 мая клещи укусили 134 человека. Всего с начала эпидсезона в этом году зарегистрировали 177 укусов.

— Госпитализирован с подозрением на клещевой энцефалит 1 человек. У двух ранее госпитализированных граждан диагноз «клещевой энцефалит» не подтвердился.

Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора Новосибирской области. Больше всего укусов за неделю зарегистрировали в Искитимском районе — 23 случая. На втором месте Бердск — 13 случаев, на третьем — Мошковский и Ордынский районы, где зарегистрировали по 10 укусов.

В Новосибирске об укусах сообщили по 4 человека из Заельцовского и Советского районов, а также двое из Ленинского.

Кроме энцефалита и боррелиоза от клещей можно заразиться бактерией риккетсией. Они вызывают сибирский клещевой тиф, или клещевой риккетсиоз. Специалисты объяснили, как проявляется и лечится это заболевание.

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КлещиКлещевой энцефалитИскитимский районБердскРоспотребнадзор Новосибирской области
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