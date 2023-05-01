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Больше не 120/80: кардиологи рассказали, какое давление считается нормальным

А также — какие показатели свидетельствуют о проблемах со здоровьем

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Посетить кардиолога нужно всем здоровым мужчинам по достижении 40 лет и всем здоровым женщинам с момента наступления менопаузы

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Если спросить, что такое нормальное давление, большинство людей ответят — 120/80, «как у космонавта». И даже при незначительных отклонениях от этих цифр многие паникуют — вдруг что-то с сердцем? «Доктор Питер» узнал у кардиологов, какие цифры давления считаются нормальными, а какие показатели уже дают понять, что нужно обратиться к врачу.

— Есть «верхнее» давление (систолическое) и «нижнее» (диастолическое), — объясняет врач-кардиолог ФМБА Екатерина Руденко. — Первый показатель отражает давление в сосудах в момент сердечных сокращений, когда миокард выбрасывает кровь (систола). Оно напрямую зависит от сердечного ритма и силы сопротивления, оказываемого стенками сосудов. Второй показатель, или нижнее артериальное давление, свидетельствует о давлении в артериях во время расслабления сердечной мышцы (диастола).

Какое давление считать нормальным?

— Нормальные значения артериального давления у взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80, — говорит Екатерина Руденко.

Еще более широкий диапазон показателей нормального давления называет Анна Кореневич, кардиолог, кандидат медицинских наук:

— Да, 120/80 — это давление большинства здоровых людей. Но есть люди, у которых давление 90 на 60 — и это тоже норма. Да и давление 130–135 на 90 тоже может быть нормой. Но если давление 140/90 в покое и повышено постоянно, тогда уже можно говорить о начальной гипертонии и заниматься серьезной профилактикой. Так что норма — это серьезный разброс цифр систолического давления — от 90 до 135, диастолического — от 60 до 90.

Причинами повышенного давления могут быть аритмия, миокардит, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, порок сердца, инсульт и другие поражения сосудов головного мозга.

Низкие показатели могут быть обусловлены анемией различной этиологии, тромбоэмболией легочной артерии, острой сердечной недостаточностью.

— Частые перепады давления (скачки от низких значений к высоким) фиксируются при аритмии, миокардите и перикардите, сердечной недостаточности, — добавляет кардиолог Екатерина Руденко.

Дело не только в сердце

Гипертония и гипотония могут говорить не только о патологиях сердечно-сосудистой системы, но и о проблемах в работе других органов.

— Например, гипертония нередко вызывается заболеваниями почек и эндокринными расстройствами, — объясняет Екатерина Руденко. — Также на показатели артериального давления влияют внешние факторы: стресс, недостаток отдыха, эмоциональные и физические перегрузки, курение, несбалансированное питание, изменение климата и погодных условий, прием определенных групп лекарственных препаратов.

Посещать кардиолога нужно даже здоровым

Даже если у вас нет жалоб, рекомендуется посещать кардиолога для профилактики заболеваний с определенного возраста.

Врач-кардиолог Государственной новосибирской областной клинической больницы Глеб Логинов отмечает, что в России, как и во всем мире, несмотря на проводимые лечебно-профилактические мероприятия, сердечно-сосудистая патология по-прежнему занимает первое место по заболеваемости и смертности.

Посетить кардиолога нужно всем здоровым мужчинам по достижении 40 лет и всем здоровым женщинам с момента наступления менопаузы.

Если вы придете к кардиологу, будучи абсолютно здоровыми, первое, что сделает врач, — определит ваш индивидуальный уровень сердечно-сосудистого риска. И, исходя из этого, порекомендует вам, возможно, изменить образ жизни, диету, отказаться от вредных привычек.

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

Как объясняет врач-кардиолог консультативно-диагностического отделения Центра Мешалкина Ксения Бенимецкая, концепция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний подразумевает, что наличие у человека определенных признаков повышает у него риск развития этих заболеваний. Часть факторов изменить можно, а часть — нельзя: это данность.

К первым относятся дислипидемия (например, повышенный уровень «плохого» холестерина), артериальная гипертония, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, курение, ожирение.

Ко вторым — мужской пол, возраст, отягощенный семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям: раннее начало ишемической болезни сердца у ближайших родственников — инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия у мужчин в возрасте до 55 лет, у женщин — до 60 лет.

— Кроме прочего, есть перечень не таких сильных факторов, отрицательно влияющих на риск сердечно-сосудистых заболеваний: социальная депривация, психосоциальный стресс, включая психическое истощение, хроническое воспалительное заболевание и так далее. Таким образом, есть множество факторов, которые определяют риск сердечно-сосудистых заболеваний. Определить их сумму для каждого пациента может врач, — замечает Ксения Бенимецкая.

Что делать для здоровья сердца

Кардиолог центра семейной медицины «Здравица» Сабина Ноговицина советует для поддержания здоровья сердца и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний внедрить в свою жизнь несколько полезных привычек: регулярную умеренную физическую активность, контроль массы тела и окружности талии. А отказ от курения и употребления алкоголя, по ее словам, принесет колоссальную пользу не только сердцу, но и здоровью в целом.

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