Один на миллиард. Как живет мальчик с редчайшей болезнью, которому в долг сделали операцию в США

В Минздраве РФ предложили сделать Андриану операцию в клинике Алмазова в Санкт-Петербурге. Однако там уточнили, что операция — редкая, в учреждении ее никогда никому не проводили и за благополучный исход медики не ручаются. Родители отказались.

— Он же не подопытный кролик, чтобы на нем эксперименты ставить. Такой эксперимент может стоить ребенку жизни, — объясняет свое решение Наталья Стрельцова, мама Андриана.